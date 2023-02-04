Депутат ГД РФ из Сибири предложила признать антипрививочников экстремистами

Депутат Госдумы РФ от Томской области Татьяна Соломатина предложила расширить категорию экстремистов. По мнению парламентария, к экстремистам стоит причислять антиваксеров.

«Антипрививочники — это действительно большая группа людей. Часть из них может искренне заблуждаться. Но то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону, иногда у официальной власти не хватает на это ни ресурсов, ни возможностей. Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — рассказала Татьяна Соломатина URA.RU.

Соломатина считает, что антипрививочники могут хотеть сократить число россиян.

«Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения. Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться — прим.). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте», — подчеркнула депутат.

Татьяна Соломатина — российский врач, кандидат медицинских наук. Депутат Государственной думы Федерального собрания VII и VIII созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по охране здоровья. Ранее возглавляла частное медицинское объединение «Здоровье».

Напомним, что ранее Роспотребнадзор назвал дату, когда в Новосибирске начнут разыскивать отказников от прививок.