Чем отличились представители Сибирского федерального округа в Госдуме за прошедшую неделю — в очередной сводке «Континента Сибирь».
- Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, супруг депутата ГД Анжелики Глазковой (КПРФ, Алтайский край, Республика Алтай, Тыва) публично обозначил разногласия с партнёрами из КПРФ по вопросу избирательной кампании. «ЗНС» не поддержит депутата ГД, первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марию Прусакову (КПРФ, Алтайский край), если коммунисты выдвинут её в губернаторы. «Так как эта кандидатура с другими левыми силами предварительно не согласовывалась», —написал Платошкин в телеграм-канале.
- Алексей Диденко (ЛДПР, Томская область, Хакасия, Тыва, Кузбасс) рассказал о перспективах превратить ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в зоны, свободные от налогов и «бюрократических процедур». «Чтобы здесь был взрывной экономический рост», — пояснил сибирский думец.
- Олег Матвейчев («ЕР», Томская область, Кузбасс) рассказал «ПолитНавигатору» о назревающей угрозе «турбопатриотичского майдана». «Нас будут выдавливать не на либеральный майдан —либералы все сбежали. Коммунисты сейчас тоже не выведут…Единственная опасность для нашего государства — турбопатриотический майдан с лёгкой левизной, с разговорами заодно про коррупцию и так далее. Это как раз и есть способ вывести людей. А повод может быть любой», — утверждает парламентарий.
- Николай Новичков («СРПЗП», Томская область, Кузбасс) написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о риске нехватки техники для ремонта дорог в условиях санкций и запрета поставок импортных машин.
- Александр Якубовский («ЕР», Иркутская область) обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы с запросом о проверке обоснованности повышения тарифов ЖКХ в регионах. Парламентарий передал в ФАС жалобы жителей, в том числе, Бийска, Горно-Алтайска, Красноярска и Новосибирска.
- Александр Аксененко («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область) помог проллобировать на федеральном уровне возврат во дворы детских снежных горок.