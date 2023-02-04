«Травников — новый Городецкий»: в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ

В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Организаторы и участники требуют отмену повышения тарифов губернатором региона Андреем Травниковым.

4 февраля с 15 до 16 часов в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Митинг согласован мэрией Новосибирска на 1 тысячу человек у здания аэропорта «Северный» по улице Аэропорт, 2/2. По разным оценкам митинг набрал от 150 до 200 человек.

На митинге выступали независимые депутаты Горсовета Новосибирска и члены «Коалиции 2020» Антон Картавин и Светлана Каверзина.

В своей речи Светлана Каверзина рассказала, что в троллейбусе обсуждала с людьми повышение тарифов. По ее мнению, борьба за права приносит результат.

«И мы тогда в 2016-2017 годах отстояли своё право [добившись отмены повышения тарифов]. Мы сейчас живем в очень сложной экономической ситуации, очень часто звучат призывы от разных партий и депутатов Госдумы, что в такой ситуации поднимать тарифы – это подножка стране, потому что и так всем очень-очень тяжело. И экономике, и жителям. Любое повышение тарифов будет тормозом и в нашей жизни, и в жизни предпринимателей, которые выкручиваются из последних сил», — сообщила Светлана Каверзина.

Светлана Каверзина в конце своей речи уточнила, что поднятие тарифов было выше уровня инфляции, но при этом ни депутатам, ни гражданам не объяснили причину повышения тарифов.

Ранее в ноябре 2022 года руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров рассказал, что повышение тарифов будет ниже прогнозируемого уровня инфляции 2022-2023 годов.

В заключительной речи Антон Картавин сказал, что повышение тарифов ЖКХ — это единоличное решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Бумаги и протоколы, на основании которых принималось это решение, не выложены в открытый доступ», — сообщил Картавин, добавив, что для утверждения тарифов недостаточно «согласования на верхах».

Картавин заявил, что в случае, если обращение по отмене тарифов будет проигнорировано, организаторы и горожане соберутся вновь еще большим количеством.

«Думаю, что новый Городецкий — Андрей Травников — тоже может это сделать. Пусть не полностью по своей воле, но если мы его хорошо попросим, он будет готов», — резюмировал Картавин.

В письме к губернатору участники митинга требуют отменить повышение тарифов. Под обращением подписались организаторы и присутствующие.

Напомним, что объявлено об увеличении финансирования медицинских услуг по ОМС на 10%.