Новосибирские конструкторы дебютируют на международных гонках Russian Endurance Challenge со спорткаром Marussia (Маруся). Об этом рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков «Континенту Сибирь».

Ранее в 2017 году конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг» выкупило остатки обанкротившегося производства Marussia Motors и перевезло оборудование в Новосибирск. До этого производство принадлежало шоумену и бывшему автогонщику Николаю Фоменко с партнерами.

Russian Endurance Challenge — это многочасовые автомобильные гонки на выносливость. Впервые соревнования были проведены 24 октября 2015 года на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

Андрей Братеньков рассказал «Континенту Сибирь», что это будет дебют для спорткара.

«Мы сотрудничаем с командой NRG MOTORSPORT, которая участвует во всех значимых кольцевых гонках. Мы искали тест-пилотов и нашли их в составе NRG», — пояснил Андрей Братеньков.

Старт гонок начинается в апреле и продлится вплоть до октября. Организаторы предоставляют возможность проехать на всех 5 трассах, которые есть в России. Новосибирский спорткар примет участие в заездах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Для участия в гонках конструкторское бюро полностью пересмотрело несущий каркас автомобиля, он уже прошел допуск к соревнованию и прохождение техрегламентов. Также инженеры пересмотрели управление двигателем и поставили новый бортовой компьютер иностранного происхождения, который был привезен до СВО. Наибольшую сложность при работе с компьютером команда испытала во время настройки — было необходимо, чтобы все составные части автомобиля работали органично. Достичь слаженной работы помогли длительные тестовые заезды.

Напомним, что ранее основатель ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Porsche, Kia, Skoda, Geely, Omoda в Новосибирске) Дмитрий Новиков рассказал в своей авторской колонке о том, как электрокары повели себя в сибирских условиях эксплуатации.