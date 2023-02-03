Стали известны подробности разработки новосибирских дронов против танков Leopard и системы защиты от БПЛА

Новосибирская компания «Спектр-Инжиниринг» сообщила о разработке системы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов (БПБ) и дронов, которые по словам разработчика способны уничтожить немецкие танки Leopard. Также компания помогла ввести в эксплуатацию оборудование для производства составных частей боевой экипировки. Исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков рассказал «Континенту Сибирь» подробности работы.

Создание прототипа барражирующего боеприпаса, по словам Андрея Братенькова, должно в дальнейшем помочь в уничтожении современной бронированной техники, в том числе немецких танков Leopard. Выбор именно этой техники обусловлен экономической эффективностью — дроны за 2,5 млн рублей способны уничтожить танки, стоимость которых оценивается в 500 млн рублей.

«Бойцам на поле боя нужно эффективное оружие и снаряжение, а эффективное оборудование радиоэлектронной борьбы (далее — РЭБ) будет стоить значительно дороже 2 млн рублей. Мы предлагаем с партнерами систему, которая призвана защитить от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов (БПБ) наши стратегически важные объекты. Стоит она 14 млн рублей, но в настоящее время не существует упрощенных процедур приобретения такого оборудования госучреждениями. Более того, сертификация требует значительных, от 1,5 млн рублей, вложений и длится от 60 до 90 календарных дней. Нам и нашим партнерам возможно удастся провести сертификацию предлагаемого оборудования РЭБ в марте, поэтому сейчас все встало на паузу», — рассказал «Континенту Сибирь» Андрей Братеньков.

По словам Андрея Братенькова, большая часть коллектива КБ «Спектр» — это выпускники факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), которые имеют опыт на различных производствах, таких как СибНИА и НАЗ им. Чкалова ПАО «Сухой»

Разработка БПЛА и оборудования РЭБ, по его словам, очень затратна с точки зрения собственных вложений. Компания ищет источник дешевых финансовых ресурсов, которые не может найти в системе господдержки малого промышленного бизнеса в России.

«Как заместитель руководителя и технический эксперт комитета по промышленности новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», я могу сказать, что все, что говорится про поддержку малого промышленного и инновационного бизнеса, очень значительно отличается от реального положения дел. У нас нет реальной поддержки малого промышленного бизнеса. У нас очень большой запрос на поддержку разработок, инноваций, трансфера технологий, к минпромторгу и миннауки Новосибирской области, но их внутренний регламент не позволяет быстро реагировать на наши запросы. Соответственно нам нужны другие формы, а именно частные инвестиции», — высказался исполнительный директор «Спектр-Инжиниринг».

По словам Андрея Братенькова, ООО «НПП «ФИЛЛИН» (разработчик и производитель снаряжения для силовых ведомств РФ) под руководством Евгения Решетникова 1 февраля при содействии КБ «Спектр» ввело в эксплуатацию 14 единиц оборудования, что позволит значительно увеличить производство бронеплит.

«Если бы большая часть наших бойцов были экипированы лучшими бронежилетами, например, «Архангел», выполнять их непростую работу им было бы значительно проще и безопаснее. Большие потери бойцов идут от осколочных ранений. При допфинансировании объем производства бронеплит может дойти в течение месяца до 1,5 тысяч бронеплит класса защиты БР-5 в месяц, то есть хватит одеть почти всех мобилизованных новосибирцев, а это, возможно, спасенные жизни наших сограждан», — резюмировал Андрей Братеньков.