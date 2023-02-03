В Новосибирске улицу Кирова продлят до Ключ-Камышенского плато после 2024 года

Мэрия Новосибирска хочет продлить улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато. Разработку необходимой документации планируется закончить в 2024 году.

Власти Новосибирска планируют продлить улицу Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское плато. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь».

«Улица Кирова в границах рассматриваемой территории принята как основная магистральная улица общегородского значения с расширением в восточной части до 60 м и с шириной проезжей части 24 метра (6-ти полосная проезжая часть)», — уточнили в пресс-центре, сославшись на информацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 — 2030 годы выполнение мероприятий по разработке ПД и СМР на реконструкцию ул. Кирова не предусмотрено, однако соответствующие намерения есть в плане проектно-изыскательских работ МКУ «УДС» на 2023 год.

«В настоящее время по объекту ведется подготовка к проведению закупочных процедур для определения проектной организации. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ планируется заключить до 15.05.2023. Ожидаемый срок разработки проектно-сметной документации – 30.04.2024», — рассказали в пресс-центре.

Вопросы определения стоимости, источников финансирования, сроков и этапности строительства участка автомобильной дороги решатся после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, а именно не ранее 2024 года.

Напомним, что ранее началось строительство трассы из России в Китай. Одним из конечных пунктов автомагистрали станет Новосибирск.