В новосибирском Центе культуры и отдыха «Победа» в феврале зрителям предлагают к просмотру концерты оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, величественную ораторию Генделя «Мессия» в постановке Роберта Уилсона, трагически-монументальную «Хованщину» в постановке Дмитрия Чернякова, а также балеты «Роден» и «Щелкунчик: Перезагрузка». Драматический репертуар представлен спектаклем «Гроза» Большого драматического театра им. Товстоногова и комедией Шекспира «Мера за меру».

Дайте музыку, скорее музыку!

Концерты Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna больше напоминают перформанс и священнодействие, тем интереснее смотреть их на большом экране. «Курентзис: Бетховен Симфония № 9» — первая в истории запись авторской трактовки бетховенского opus magnum. В конце месяца состоится повторный показ уже покорившего зрителей концерта «Курентзис: Моцарт».

Еще одна важная премьера — оратория «Мессия». Режиссёр и художник Роберт Уилсон, известный своими впечатляющими визуальными образами, осуществил великолепную постановку «Мессии» Генделя в редакции Вольфганга Амадея Моцарта для Зальцбургского фестиваля.

И, наконец, «Хованщина». Ранний шедевр Дмитрия Чернякова, новаторская постановка классической русской оперы на сцене мюнхенской Bayerische Staatsoper 2007 года. На сцене не смутное время или абстрактная современность, но грозная мозаика российской вечности.

Балет: перезагрузка

Зрители «Победы» уже полюбили яркий спектакль «Щелкунчик: Перезагрузка», в котором Чайковский замиксован с современными ритмами, а классический танец приправлен брейк-дансом и хип-хопом. Спектакль поставил Фредрик Ридман, один из ведущих авторов современного шведского балета, ниспровергатель основ и мастер смелых прочтений. Такая нескучная классика может стать отличным поводом для семейного культурного выхода и диалога поколений.

«Роден» Бориса Эйфмана — психологический балет о союзе Огюста Родена и его ученицы Камиллы Клодель, полный страсти, ревности и горечи разрыва. «Перенося свой репертуар на экран, мы преследуем несколько важных целей. Прежде всего, это сохранение для последующих поколений наших спектаклей. Многие постановки после окончания их сценической жизни ушли в небытие именно из-за отсутствия полноценных экранных версий. Кроме того, мы хотим, чтобы искусство Театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли», – отмечает Борис Эйфман.

Кроме того, практика создания экранных версий постановок, как полагает хореограф, помогает «получить новую визуальную форму выражения философского и эмоционального содержания балета». Кстати, театральный художник и постоянный соавтор Эйфмана Ольга Шаишмелашвили известна новосибирским театралам как художник-постановщик нескольких знаковых спектаклей театра «Старый дом» последних лет.

Большая драматургия

Показ «Грозы» Островского в постановке Большого драматического театра им. Товстоногова в рамках проекта «Золотая Маска в кино» будет организован совместно с Новосибирским государственным театральным институтом, спектакль представит театровед Мария Кожина. Вместе с ней зрители «Победы» также посмотрят и обсудят в формате «Школы театрального зрителя» шекспировскую комедию «Мера за меру» в зажигательной, откровенной и жизнерадостной постановке театра Globe.