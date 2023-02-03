Коммунальный мост в Новосибирске начали бетонировать

Подрядчик капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске, ООО «СпецТрансСтрой», приступил к бетонированию опор переправы. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) региона в пятницу.

Как рассказали в ведомстве 3 февраля, бетонируют карнизы и сливные призмы мостовых опор.

«Сливная призма — плоскость с небольшим уклоном, расположенная между массивной частью опоры и ее стойками. Она препятствует застою воды на опоре», – пояснили в ТУАД.

Предыдущее бетонирование было разрушено, и в рамках ремонта его решили обновить. Объём материала составил 36.1 м3. В капремонте моста бетон используется впервые.

Всего предстоит забетонировать шесть опор, находящихся в воде, и ещё шесть – на правом и левом берегах. Сейчас работы ведутся со стороны левого берега.

После бетонирования на опорах инъектируют трещины, а также отремонтируют их стойки.

Как ранее сообщалось, в рамках ремонта Октябрьского моста предполагается привести в нормативное состояние несущие конструкции, заменить все слои мостового полотна, уложить новый асфальтобетон, установить новые освещение и ограждение, отремонтировать судовую сигнализацию, модернизировать систему водоотвода, а также провести работы по антикоррозионной защите и смонтировать систему архитектурного освещения. На это будет потрачено 2,2 млрд руб.

Ремонт стартовал летом 2022 года, соответствующее решение было принятом годом ранее в связи с требованием прокуратуры. Работы планируется завершить в три этапа до конца 2024 года.