Глава СК РФ заинтересовался жилищным вопросом новосибирцев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль сразу два дела, связанных с жилищными условиями жителей Новосибирска. По обоим делам поручено завести уголовные дела.

3 февраля СК РФ сообщил о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами жильцов двух аварийных домов, находящихся в Новосибирске.

В первом деле глава СК РФ обратил внимание на расселение аварийного жилья в городе. Горожане живут в аварийном общежитии 1956 года постройки. По информации ведомства, у здания осыпается потолочное покрытие, повреждены и деформированы фасад, крыша, отмостки и фундамент.

«Люди вынуждены принимать водные процедуры и стирать в подвальном помещении. При этом суммы в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг необоснованно завышены», — сообщили в СУ СК России, уточнив, что к расселению местные чиновники определили дом только на 2033 год.

Другой многоквартирный дом 1959 года постройки по улице Калинина требует капитального ремонта. Еще в 1993 году дом внесен в реестр аварийного жилья, поскольку его износ превышал 70 %. Ровно 15 лет назад мэрия Новосибирска выделила средства на ремонт дома, окончание которого было запланировано на 2008 год. Ремонт так и не был начат.

«Жильцы, в том числе инвалиды и пожилые люди, вынуждены проживать в здании, которое разрушается. Управляющие компании отказываются осуществлять управление домом. Неоднократные жалобы в местную администрацию результатов не принесли», — уточнили в ведомстве.

По обоим делам следком проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить и расследовать уголовные дела.

Напомним, что ранее озвучен приговор бывшему главе управления капстроительства Новосибирской области Владимиру Мурзину. Уголовное дело связано со строительством детского сада в Марусино.