Глава СК РФ заинтересовался жилищным вопросом новосибирцев

Алёна Золотова
 
Глава СК РФ заинтересовался жилищным вопросом новосибирцев
Фото Михаила Перикова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль сразу два дела, связанных с жилищными условиями жителей Новосибирска. По обоим делам поручено завести уголовные дела.

3 февраля СК РФ сообщил о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами жильцов двух аварийных домов, находящихся в Новосибирске.

В первом деле глава СК РФ обратил внимание на расселение аварийного жилья в городе. Горожане живут в аварийном общежитии 1956 года постройки. По информации ведомства, у здания осыпается потолочное покрытие, повреждены и деформированы фасад, крыша, отмостки и фундамент.

«Люди вынуждены принимать водные процедуры и стирать в подвальном помещении. При этом суммы в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг необоснованно завышены», — сообщили в СУ СК России, уточнив, что к расселению местные чиновники определили дом только на 2033 год.

Другой многоквартирный дом 1959 года постройки по улице Калинина требует капитального ремонта. Еще в 1993 году дом внесен в реестр аварийного жилья, поскольку его износ превышал 70 %. Ровно 15 лет назад мэрия Новосибирска выделила средства на ремонт дома, окончание которого было запланировано на 2008 год. Ремонт так и не был начат.

«Жильцы, в том числе инвалиды и пожилые люди, вынуждены проживать в здании, которое разрушается. Управляющие компании отказываются осуществлять управление домом. Неоднократные жалобы в местную администрацию результатов не принесли», — уточнили в ведомстве.

По обоим делам следком проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить и расследовать уголовные дела.

Напомним, что ранее озвучен приговор бывшему главе управления капстроительства Новосибирской области Владимиру Мурзину. Уголовное дело связано со строительством детского сада в Марусино.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  