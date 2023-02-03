В Новосибирске продлен режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирске третий день подряд стоит смог. Режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 6 февраля. Ранее Новосибирск вошел в тройку самых загрязненных городов России.

3 февраля западно-сибирского управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлило режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности. НМУ сохранится в городе до 15 часов 6 февраля.

Минприроды Новосибирской области уточнило, что при первой степени опасности проводимые мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. Также в ведомстве порекомендовали ограничить пребывание на улице, пользоваться кондиционером, а физкультурой и спортом заниматься в спортзалах.

НМУ – это метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Напомним, что ранее Новосибирск и Бердск признали одними из самых загрязненных городов России. Хуже экологическая обстановка только в Москве и Якутске. Эксперты КБ «Стрелка» назвали способы, которые помогут снизить загрязнение.