Подозреваемый в хищении при строительстве красноярского метро Олег Митволь попал в тюремную больницу

Председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, находящихся по стражей по уголовному делу о хищении средств, госпитализирован в тюремную больницу.

О госпитализации Олега Митволя сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Как стало известно информационному агентству, бизнесмен и бывший чиновник переведён из СИЗО в больницу системы красноярского краевого ГУФСИН 2 февраля. Подробности ситуации, в том числе о состоянии арестованного, не сообщаются.

Олег Митволь был задержан и арестован в июне 2022 года по подозрению в хищении 900 млн руб., выделенных на возобновление строительства красноярского метрополитена. Известно, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. Сообщалось и о том, что ему предлагали дать показания на окружение губернатора Красноярского края Александра Усса.

Вслед за Митволем летом 2022 года под следствие попали министр транспорта Красноярского края Константин Димитров и руководитель госучреждения «Красноярское транспортное управление» Константин Мандров. Первого подозревают в превышении должностных полномочий при приёмке проектно-сметной документации метрополитена на 742 млн руб., второго – в превышении полномочий при корректировке проекта, ущерб в данном случае составил 975 млн руб.

В конце января Центральный суд Красноярск продлил арест Олегу Митволю до 24 марта.