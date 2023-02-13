Резиденция для загородного отдыха «Поляна Verde» от создателей санатория «Сибиряк» открылась в декабре прошлого года в с. Морозово Новосибирской области. Проект интересен с точки зрения не только туризма, но и своей бизнес-модели. В частности, речь идет о возможности для частных лиц приобретения недвижимости премиум-класса в спа-отеле с целью дальнейшего получения дохода. Подробности об идее проекта резиденции, о его масштабировании в России, а также о том, как сегодня можно зарабатывать на загородном отдыхе, — в интервью с директором ООО «СИБИРЯК РЕЗОРТ» НИКОЛАЕМ ХАРЧЕНКО.

— С чем связано появление проекта «Поляна Verde»? Действительно ли загородный отдых сегодня становится одним из востребованных направлений внутреннего туризма?

— Внутренний туризм в России растет — по объективным и субъективным причинам. Повышается интерес жителей и к загородному отдыху, и, конечно, к своему здоровью. Наша команда уже более 10 лет специализируется на развитии санаторно-курортного направления, а также на организации загородного отдыха, и мы видим большие перспективы развития этой сферы. Наши удачные реализованные проекты — это санаторий «Сибиряк» (Новосибирск), глэмпинг «ЛЕС» (Сочи). Поэтому было принято решение продолжить развивать бизнес в этом направлении. Мы приобрели землю бывшего пионерского лагеря «Зеленая поляна», подготовили проект, получили разрешение на строительство. По плану загородная резиденция рассчитана на 186 номеров. На сегодня уже построена первая очередь, включающая открытый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, медицинский центр, ресторан и кафе. Пока действуют только 32 номера, к маю планируем открыть дополнительно столько же, а к концу года — еще 64 номера. Полностью номерной фонд будет готов в следующем году.

— В чем особенность именно этого проекта и какую нишу на рынке санаторно-туристических услуг ему предстоит занять?

— Это не совсем обычный проект. Мы создаем не просто гостиничный комплекс, спа-отель. Проект предусматривает возможность дохода для частных инвесторов. Дело в том, что порядка 70% номерного фонда мы планируем продать частным инвесторам. Отмечу, что для нашего региона подобное можно считать новшеством, но эта рабочая система сейчас успешно используется в Подмосковье, на юге России, а также в других странах. Суть в том, что у инвесторов при приобретении апартаментов в отеле будет возможность передачи своей недвижимости в управление нашей УК и получения дохода от их сдачи в аренду. Это может быть гарантированный доход — в том случае, когда сама управляющая компания (УК) оплачивает фиксированную сумму за аренду. Однако возможен и более высокий доход — когда инвестор передает апартаменты в управление УК после чего работает как отель — сдает номера посуточно и несет все издержки по эксплуатации номерного фонда. В этом случае доход от проживания распределяется между инвестором (60%) и УК (40%).

Картина получается очень прозрачная. Собственник в любое время может получить информацию по текущему прайсу, заполнению номерного фонда — и подсчитать свой доход.

Кроме того, можно инвестировать в новые блоки отеля, где уже на этапе строительства за первый год вы получаете доход до 18% годовых, и это не считая ежегодного прироста стоимости недвижимости.

— У любого инвестора всегда есть много разных альтернатив. Почему, на ваш взгляд, номера в спа-отеле могут быть привлекательны с точки зрения вложений в текущей ситуации?

— В нынешней ситуации бывает очень сложно определиться, куда вкладывать деньги, чтобы получать стабильную прибыль. В свете текущих событий фондовый рынок может быть опасен для вложений, свои риски есть и у банковских вкладов. Можно в недвижимость, но ее доходность будет составлять не более 5% годовых. Поэтому вариант вложений в реальный сектор экономики, который очень активно развивается, может представлять большой интерес. В этом варианте присутствуют три фактора: защита инвестиций недвижимостью (которая сама также ежегодно растет в цене); бизнес, который дает хорошую рентабельность; а также прозрачность в отчетности

Пока в Новосибирской области я не сталкивался с проектом, подобным «Поляне Verde». Да, есть апартаменты, ведется похожая деятельность, но не припомню гостиничный бизнес, который работал бы в таком варианте, привлекая частных лиц в качестве совладельцев

— Каков объем ваших инвестиций в проект?

— На сегодня в резиденцию «Поляна Verde» вложено уже порядка 600 млн рублей. Дополнительно, чтобы закончить строительство, потребуется еще около 500 млн рублей. Таким образом, общая сумма инвестиций составит 1 млрд 100 млн рублей.

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Продавая в дальнейшем 70% номеров, мы планируем окупать свои вложения и сможем развивать другие регионы. То есть, по сути, мы хотим масштабировать проект на другие регионы. А с реализованным номерным фондом будем и дальше работать как управляющая компания, получая 40% от дохода отеля. В эту сумму будут включены все коммунальные расходы, затраты на содержание, фонд заработной платы. Повторю, все эти расходы будут полностью прозрачны для инвесторов.

— За какое время инвестор, по вашим расчетам, смог бы окупить свои затраты?

— Допустим, будущий собственник потратил на покупку номера 9 млн рублей. С учетом того, что доходность будет, например, 18%, легко посчитать, что окупаемость составит от 5 до 6 лет. Это если мы берем в расчет среднюю загрузку номеров на 70%. Понятно, что в первый год загрузка может быть и 65%. Но в дальнейшем планируем выйти на 85% наполняемости. Это стандартная, идеальная для любого отеля загрузка, позволяющая сохранять уровень и качество отеля.

— Были ли сложности с реализацией проекта из-за санкций?

— Безусловно, сложности в строительной отрасли сказывались на проекте. В некоторых случаях приходилось менять один материал на другой. Было и так, что мы оплатили одну технику, но пришлось пересматривать планы и покупать другую. Но это все нюансы, решаемые задачи, которые кардинально ни на что не повлияли.

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— Насколько сегодня вы чувствуете интерес к проекту со стороны инвесторов?

— Интерес огромный. Были предложения и перекупить целиком проект, но эти предложения не вписываются в нашу концепцию. Мы пока не привлекали инвесторов. Первое время упор делаем на развитие сервиса, заполнение ресторанов, спа, номерного фонда, чтобы позже иметь возможность предложить инвесторам уже работающий проект. Не просто рассказать в теории, а показать на практике реальные цифры, отзывы. Тогда инвесторы придут и поймут — да, здесь уже все работает. Смогут все проверить, просчитать, принять решение.

Что касается отдыхающих, то многие новосибирцы уже смогли оценить новый спа-отель. Да, в процессе, конечно, еще возникают нюансы, которые нужно решать. В общем, все то, что характерно для такого рода бизнеса. До сих пор, допустим, продолжаем набирать и обучать персонал. Будущие сотрудники проходят стажировку в том числе на базе санатория «Сибиряк» и глэмпинга «ЛЕС». Руководители проходят стажировку в крупных московских отелях и только после этого выходят работать в «Поляну Verde».

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— Кстати, а откуда вообще появилось название «Поляна Verde»?

— Мы очень долго думали над названием. Были мысли дать отелю имя пионерского лагеря, на территории которого его строили, — «Зеленая поляна». Рассматривали варианты «Голландия», «Лес». В итоге остановились на «Поляна Verde». В переводе с испанского verde значит «зеленый цвет». Это действительно очень удачное название для нашего отеля, располагающегося посреди соснового бора, зеленого круглый год, ну и по сути оставляет историю прежнего лагеря.

— К будущему проекту в Подмосковье вы планируете привлекать инвесторов на тех же условиях?

— Да, будем делать там аналог «Поляны Verde». Понятно, что он не будет его точной копией — так как есть и климатические особенности регионов, и потребности близлежащих городов, которые мы будем учитывать. Но сам принцип будет таким же. На сегодня у нас есть несколько земельных участков на примете в Московской области, поэтому пока точное месторасположение отеля назвать не могу. Но уверяю, это будет интересное место.

ООО «Сибиряк Резорт» С условиями заключения договора можно ознакомиться по адресу: ул. Максима Горького, 54, офис 311 https://polyana-verde.ru 8 (383) 209-04-29 Реклама