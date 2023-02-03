В Монголии начали строить автомагистраль из Новосибирска в Урумчи

Стартовало строительство автомагистрали из России в Китай протяжённостью 4,5 тысяч километров, её конечными пунктами станут Новосибирск и Урумчи. Работы начались в Монголии, где возводят транзитный коридор, который соединит два пограничных перехода.

О строительстве международной трассы сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Айси».

По данным издания, 2 февраля в Монголии началось строительство транзитного коридора протяжённостью 745 км, который станет частью магистрали. Он пройдёт через Баян-Ульгийский и Ховдский монгольские регионы и соединит пограничные переходы возле границ страны с Китаем и Россией «Даян» и Цагааннуур».

Отмечается, что за день до начала работ в Монголии открылась свободная торговая зона в Цагааннууре.

Появление международной трассы позволит снизить цены на товары в западных областях Монголии, увеличить грузоперевозки и экспорт горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что в феврале в монгольском Улан-Баторе пройдет крупный форум, на котором обсудят будущее развития туризма в стране. В нём примут участие как местные, так и российские компании. Новосибирские эксперты рассказали «Континенту Сибирь», чем может быть привлекателен отдых в Монголии и ждать ли массового туризма россиян в эту страну.

Представительство Россотрудничества в Монголии в настоящий момент возглавляет Амгалан Базарахандаев. Ранее он был директором иркутского телеканала «АИСТ» и владельцем крупного восточносибирского автодилера «РОССО».