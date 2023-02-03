Общественная палата Новосибирской области направила в Заксобрание предложение отменить прямые выборы мэра. 2 февраля группа парламентариев уже официально оформили инициативу, что приближает момент трансформации идеи в закон. Среди аргументов сомнения в том, что население нуждается в сохранении возможности голосовать, а также скепсис по поводу результатов работы избранного главы. «Континент Сибирь» предлагает, опираясь на прецедент, пойти чуть дальше и проголосовать: отказ от каких ещё структур, органов, институтов или их имитаций будет незаметным и безболезненным и, следовательно, ещё и экономически оправданным? (Можно выбрать до пяти вариантов ответа)

Считаю целесообразным отменить за ненадобностью Общественную палату Новосибирской области

Избирательные комиссии сверху донизу (или снизу доверху

Госдуму

Совет Федерации

Вообще всех депутатов

ГИБДД

Половину избирательных округов в Новосибирске и области, чтобы уменьшить количество депутатов, их помощников и численность аппарата, обслуживающего деятельность Горсовета и Заксобрания.

Институт уполномоченного по правам человека в Новосибирской области

Ни один из предложенных вариантов

Свой вариант ответа Максимальное число ответов в опросе: 5 Результаты опроса