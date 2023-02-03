Что бы вы ещё упразднили за ненадобностью?

Елена Аникина
 
Фото с Монстрации из архива "Континента Сибирь"

Общественная палата Новосибирской области направила в Заксобрание предложение отменить прямые выборы мэра. 2 февраля группа парламентариев уже официально оформили инициативу, что приближает момент трансформации идеи в закон. Среди аргументов сомнения в том, что население нуждается в сохранении возможности голосовать, а также скепсис по поводу результатов работы избранного главы. «Континент Сибирь» предлагает, опираясь на прецедент, пойти чуть дальше и проголосовать: отказ от каких ещё структур, органов, институтов или их имитаций будет незаметным и безболезненным и, следовательно, ещё и экономически оправданным? (Можно выбрать до пяти вариантов ответа)

Считаю целесообразным отменить за ненадобностью

Максимальное число ответов в опросе: 5

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  