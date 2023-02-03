Общественная палата Новосибирской области направила в Заксобрание предложение отменить прямые выборы мэра. 2 февраля группа парламентариев уже официально оформили инициативу, что приближает момент трансформации идеи в закон. Среди аргументов сомнения в том, что население нуждается в сохранении возможности голосовать, а также скепсис по поводу результатов работы избранного главы. «Континент Сибирь» предлагает, опираясь на прецедент, пойти чуть дальше и проголосовать: отказ от каких ещё структур, органов, институтов или их имитаций будет незаметным и безболезненным и, следовательно, ещё и экономически оправданным? (Можно выбрать до пяти вариантов ответа)
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21:52
Новосибирск и Бердск в пятерке самых грязных городов России
19:08
Отдельный павильон для прилетающих из Казахстана, Армении, Белоруссии и Кыргызстана построят в новосибирском Толмачёво
18:33
Новосибирская компания за 850 млн рублей починит автомобили ГУ МВД по региону в рамках гособоронзаказа
18:07
Внешний управляющий «Экологии-Новосибирск» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности связанные компании
17:42
Игорь Ким хочет купить российскую дочернюю структуру концерна Volkswagen
16:28
Директору красноярского «Центра спортивных клубов» инкриминировали ещё один эпизод мошенничества
15:16
Пять сотен новосибирских детей-сирот получат квартиры в 2023 году
14:29
В Новосибирске выросла востребованность специалистов в сфере образования
14:24
Инициативу об отмене выборов мэра и Новосибирска, и Кольцово оформили депутаты Заксобрания
14:21
Экспертный совет ассоциации муниципальных образований Новосибирской области выступил за отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово
13:12
В СКР прокомментировали обыски у руководства Краснозёрского района Новосибирской области
12:19
Анатолий Локоть прокомментировал инициативу по отмене прямых выборов мэра в Новосибирске
10:32
В ночь на 2 февраля в Новосибирске потушили популярный ресторан
Генеральный директор ГК One Company
Почему Новосибирск – город для инвестиций в недвижимость?
Основатель ГК «Альт-Парк» (г. Новосибирск)
Как повели себя электрокары в сибирских условиях эксплуатации, и стоит ли...
Директор ООО СЗ «Мета-Апартаменты»
Как переформатируется рынок коммерческой недвижимости в Новосибирске, и что выходит на...
Cовладелец ГК «Первая Автоколонна» (г. Иркутск)