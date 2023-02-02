Новосибирск и Бердск в пятерке самых грязных городов России

В топ-5 самых загрязненных городов России попали Новосибирск и Бердск, между ними расположился Норильск. Что еще разглядели с помощью космического спутника рассказало КБ «Стрелка».

Эксперты КБ «Стрелка» разработали индекс, который с помощью космического спутника позволяет оценить качество воздуха. В первую пятерку самых загрязненных городов попали Новосибирск (3-е место), Норильск (4-е место) и Бердск (5-е место). Рейтинг составлен на основании индекса TAQI.

Индекс TAQI существенно отличается от индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Это обусловлено тем, что ИЗА учитывает большее число загрязняющий веществ, в частности, он учитывает бенз(а)пирен. Вещество характеризуется повышенной токсичностью (1-й класс опасности) и даёт существенный вклад в общее значение ИЗА даже при небольших концентрациях.

По данным КБ «Стрелка», лишь 20% российских городов обладает станциями наземного контроля воздуха. Низкий процент организация объясняет недостаточным числом стационарных постов мониторинга в городах, нехваткой персонала для отбора проб, зависимостью от импортного оборудования, высокими затратами на строительство станций и другими причинами.

Для оценки загрязнений специалисты, в том числе, используют космические спутники. Дистанционное наблюдение позволяет измерять вертикальное распределение в атмосфере химических веществ — озона, диоксида азота, метана, оксида углерода, водяного пара, аэрозолей и др.

Одними из способов улучшения качества воздуха являются городское планирование. Например, обновление городской застройки по принципам ESG-реновации. Для борьбы с промышленными загрязнениями возможно перенесение производства за черту города и создание санитарно-защитных зон. Переход жителей городов на скоростной и общественный транспорт также значительно сокращает выхлопы. Экологичный подход к производству и распределению электроэнергии, утилизация отходов способны выработать модели поведения, которые окажут благоприятное влияние на городскую среду.

Напомним, что ранее стало известно, что каждый третий житель Новосибирска хочет пересесть на электротранспорт. Аналитики выяснили, что мешает горожанам сменить авто.