В новосибирском аэропорту Толмачёво летом должен появиться дополнительный терминал, который будет принимать пассажиров, прилетающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно данным сайта госзакупок, АО «Аэропорт Толмачево» ищет подрядчика, который построит отдельный павильон для приёма граждан из стран ЕАЭС. Напомним, в союз, помимо России, входят Армения, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан.

Как сообщается, новое сооружение должно появиться в рамках реконструкции пункта пропуска через государственную границу. Заявки от строительных компаний будут приниматься до 15 февраля, а все работы должны быть завершены до 30 июля.

Начальная цена контракта на строительство дополнительного павильона аэровокзала составляет 54,7 млн рублей. От подрядчика требуется построить одноэтажное здание площадью 314 кв. метров, с навесом.

«Способ закупки — открытые переговоры, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — уточняется в сообщении.

«Континент Сибирь» направил вопрос в пресс-службу аэропорта Толмачево о причинах строительства отдельного павильона для обслуживания граждан, прилетающих из ЕАЭС, а также об отношении руководства компании к возможному присутствию признаков сегрегации в создании дополнительного павильона для пассажиров из 4-х стран.

Напомним, ранее стало известно о задержке вылета двух рейсов авиакомпании «Якутия» в аэропорту Толмачево более чем на 15 часов.