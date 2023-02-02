Пять сотен новосибирских детей-сирот получат квартиры в 2023 году

В 2023 году мэрия Новосибирска рассчитывает обеспечить жильём не менее 500 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели муниципалитету выделено два миллиарда рублей, сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-пресс-конференции 2 февраля.

Как рассказал мэр в ходе «часа прессы», за последние три года очередь на получение социального жилья в Новосибирске сократилась на 423 человека. В 2022 году 125 детей-сирот получили квартиры и 41 человек из этой категории – жилищные сертификаты.

При этом ранее жильём в Новосибирске могли обеспечить в среднем лишь 30 льготников.

«Ещё больший объём работы нам предстоит выполнить в текущем году – правительство региона выделяет на эти цели свыше двух миллиардов рублей. Перед департаментом по социальной политике стоит серьёзная задача – обеспечить жильём в 2023 году не менее 500 сирот», — сказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами в четверг.

Глава города рассказал, что за последние годы подходы к предоставлению жилья детям-сиротам в Новосибирске поменялись. Так, в 2020 году соответствующие полномочия перешли от управления по жилищным вопросам департаменту по социальной политике мэрии.

С этого момента был принят областной закон о предоставлении жилищных сертификатов, разработана и внедрена система оценки качества жилых помещений, а также введена практика приобретения жилья на вторичном рынке. Всё это, по словам мэра, позволило продвинуться в решении «жилищного» вопроса детей-сирот.

Поскольку в черте города не всегда можно найти квартиру необходимых параметров, мэрия получила право подбирать жильё также в районах Новосибирской области.

«В 2022 году мы приобрели 31 квартиру в Искитиме, три – в Новосибирском районе, по одной квартире – в Бердске и Оби», — сообщил мэр, подчеркнув, что квартира в пригороде предоставляется гражданину в случае его согласия.

Напомним, что в 2021 году в Новосибирской области построили первый дом для льготных категорий граждан, в том числе для детей-сирот.