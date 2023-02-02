Универсальный стикер для бесконтактных покупок будет доступен новосибирцам уже с марта 2023 года

Пользователи смартфонов получили еще одну возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг. Речь идет о приложении МТС Pay, в которое можно добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. В Новосибирске сервис будет доступен уже с марта 2023 года.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и наклейку с NFC-чипом — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag работает с любым платежным терминалом, поддерживающим бесконтактную оплату. В компании отмечают, что платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде. Сервис с NFC-стикером доступен абонентам любых операторов и клиентам российских банков.

С 1 февраля новосибирские пользователи мобильной связи могут оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно. Остальные пользователи смогут тестировать сервис бесплатно в течение одного месяца, а после оплатить его в приложении.

Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.

Таким образом, пользователи смартфонов смогут максимально удобно для себя оплачивать товары и услуги.

Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого удобно платить в онлайн и офлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн — модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.