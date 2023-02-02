В Новосибирске выросла востребованность специалистов в сфере образования

По итогам 2022 года спрос на специалистов сферы образования в Новосибирске вырос на 20%: на платформе «Авито Работа» было размещено более 38 тысяч объявлений. Наиболее востребованной стала профессия воспитателя — в Новосибирске её доля составила 9% всех вакансий в отрасли.

По данным «Авито Работы», в первую очередь образовательные учреждения нуждаются в воспитателях. На эту профессию в Новосибирске пришлась наибольшая доля объявлений —29% от общего числа вакансий. Спрос на воспитателей год к году увеличился на 28%.

На втором месте по востребованности в Новосибирске — учителя (27% от общего числа). Спрос на педагогов увеличился на 49%. Потребность в преподавательских кадрах выросла на фоне развития новых подходов к обучению.

Развитие возможностей и заведений дополнительного образования — языковых школ, детских центров, курсов по подготовке к экзаменам, а также повсеместный тренд на непрерывное обучение людей самых разных возрастов приводят к увеличению спроса на педагогов-репетиторов. На них пришлось 7% всех вакансий в образовании в Новосибирске, рост базы вакансий составил 142%.

«Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться. Это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов. Параллельно растёт спрос на специалистов более узкой специализации. Например, на «Авито Работе» на 40% увеличилось предложение для логопедов, на 28% — для хореографов, на 24% — для психологов», — отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее «Авито» и «Ренессанс Страхование» провели исследование по готовности сибиряков пересаживаться на электрокары.

По данным «Авито Работы», учителям предлагают зарплату в зависимости от опыта, объёма занятости и места работы в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей. Уровень зарплаты воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1 000 рублей за урок. Преподаватели колледжей и средних учебных заведений могут зарабатывать до 70 000 рублей. Педагогам по творческим дисциплинам (вокалу, музыке, актёрскому мастерству) предлагают зарплату в творческих студиях и школах от 20 000 до 100 000 рублей в зависимости от графика.