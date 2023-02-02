Экспертный совет ассоциации муниципальных образований Новосибирской области выступил за отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово

Члены Совета муниципальных образований Новосибирской области поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Соответствующее решение поддержал действующий глава наукограда Николай Красников.

1 февраля Экспертный совет при Совете муниципальных образований Новосибирской области высказался за отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово. По мнению членов совета, Новосибирской области необходима унификация системы выборов глав муниципальных образований. На данный момент прямые выборы остались лишь в двух городах из тридцати пяти городских округов и муниципальных районов региона.

На заседании обсуждался вопрос об установлении единого способа избрания глав муниципальных районов и городских округов – представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Изменения в системе избрания мэров поддержал действующий глава Кольцово Николай Красников, который руководит городом более 30 лет. Красников шесть раз участвовал в выборах и один раз назначался на эту должность.

«Мы живём в непростое время, в которое нельзя допускать расхлябанности на стыке «государство-губерния» и «губерния-муниципалитет». Россия должна быть сильной и солидарной. Мы понимаем, как важно сохранять высокую управляемость в области. Учитывая, какие задачи сегодня стоят перед обществом, в каких условиях мы живём, мы приняли непростое решение поддержать переход к новой модели. Думаю, что при любой системе, при любой модели область будет помнить об особой миссии наукограда», — подчеркнул Николай Красников.

Мэр наукограда уточнил, что в случае принятия изменений, новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующих мэров. У Кольцово для подготовки к изменения будет три года.

Глава Карасукского района Новосибирской области и председатель Экспертного совета Александр Гофман считает, что конкурсная модель самая оптимальная из возможных.

«Я возглавляю район уже 23 года и жителям района, в первую очередь, важно, как я работаю, а не по какой модели меня избрали. Ещё в 2015 были видны преимущества модели конкурсного избрания глав перед длительной и громоздкой процедурой выборов. Новая модель — это минимальные материальные и временные затраты. Восьмилетний опыт это подтверждает», — поделился мнением Александр Гофман.

Александр Гофман выразил надежду, что депутаты Новосибирска и Кольцово смогут ответственно подойти к выбору сити-менеджеров и проконтролировать их работу.

«Экспертный совет ассоциации муниципальных образований поддержал инициативу Общественной палаты Новосибирской области, которая ранее направила обращение в Законодательное Собрание региона с предложением рассмотреть вопрос о необходимости перехода от модели прямых выборов мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», — резюмировал председатель экспертного совета Александр Гофман.

Напомним, что ранее партия «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым выступила против отмены прямых выборов мэра Новосибирска.