В СКР прокомментировали обыски у руководства Краснозёрского района Новосибирской области

Оперативные мероприятия, прошедшие накануне вечером в администрации Краснозёрского района Новосибирской области, связаны с уголовным делом о передаче аварийного дома малообеспеченной семье, заведённом ещё в конце прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в СУ СКР по Новосибирской области 2 февраля, речь идёт об уголовном деле по ч.1 ст.285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями», которое было возбуждено 29 декабря 2022 года.

Летом 2022 года администрация Краснозёрского района передала малообеспеченной семье жилой дом стоимостью 5,7 млн руб., не прошедший необходимой экспертизы. Как оказалось, строение имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте.

В декабре жительница дома пожаловалась на неудовлетворительные жилищные условия районным властям, а затем – в правоохранительные органы.

3 января по уголовному делу был задержан заместитель главы администрации Краснозёрского района Сергей Блинов. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что совершить правонарушение его убедил другой чиновник. Отметим, что, по данным СМИ, прошедшие накануне обыски велись в кабинете главы Краснозёрского района Оксаны Семёновой.