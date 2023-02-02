Анатолий Локоть прокомментировал инициативу по отмене прямых выборов мэра в Новосибирске

На «часе прессы» 2 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инициативу Общественной палаты региона по отмене прямых выборов главы муниципалитета в областном центре.

По словам мэра, в центре внимание муниципалитета сейчас находятся задачи, требующие оперативного решения, и для «политических заявлений» со стороны главы города сейчас «не время».

«Не считаю сейчас актуальным, для себя, по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счёт, — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции в онлайн-формате в четверг, отвечая на вопрос журналистов о своём отношении к инициативе Общественной палаты региона по отмене выборов мэра в Новосибирске путём прямого голосования. — Сегодня мэрия Новосибирска как исполнительный орган муниципалитета обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, не откладывая на завтра».

Несвоевременным Анатолий Локоть назвал и вопрос о том, будет ли он поддерживать главу региона Андрея Травникова на предстоящих губернаторских выборах, если тот примет решение в них участвовать.

«Сейчас время не для политических заявлений. Такие вопросы не вовремя задаются. По крайней мере, для меня», — сказал он.

Напомним, что в конце января Общественная палата Новосибирской области завершила серию обсуждений о перспективе отмены прямых выборов мэра в Новосибирске и выступила с инициативой о смене действующей модели голосования, обратившись к Заксобрание региона. В областной парламент документ уже поступил.