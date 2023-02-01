В голосовании за название парка у ЛДС новосибирцам предложили лишь один вариант

Юлия Моисеева
 
Парк возле ЛДС в Новосибирске
Фото Михаила Перикова

Мэрия Новосибирска запустила на сайте госуслуг голосование за название парка возле нового ЛДС. Вариант предложен только один, однако можно выбрать опцию «против».

Единственный вариант, предложенный для голосования, — «Арена». Горожане могут одобрить это название, высказаться против него либо выбрать вариант «затрудняюсь ответить».

Парк возле нового ЛДС открыли для посещения в конце прошлого года. Дата завершения работ на его территории неоднократно переносилась, при этом ввести рекреационную зону в эксплуатацию изначально предполагалось ещё летом.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, подрядчик планировал выполнить благоустройство парка досрочно, однако не сумел этого сделать из-за санкционных ограничений.

Благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Подрядчик работ – ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем планируется продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

Напомним, что в 2022 году муниципалитет запускал среди новосибирцев голосование за название парка в Дзержинском районе. При этом горожанам было предложено шесть вариантов. Больше всего откликов получило наименование «Каменка».

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