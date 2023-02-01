Арестованному экс-главе правительства Кузбасса разрешили гулять на приусадебном участке

Суд продлил домашний арест бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества. Ему также позволили видеться с женой и находиться на приусадебном участке.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена Вячеславу Телегину до 15 февраля, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Кемерова 1 февраля.

По данным информагентства «Интерфакс», чиновнику также смягчили некоторые запреты. Так, ему теперь разрешены свидания с женой и прогулки на приусадебном участке дома, где он находится под арестом.

Как сообщила на заседании сторона защиты, Телегину по медицинским показаниям рекомендованы прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки. Адвокат предоставил в суде соответствующие документы.

Напомним, что экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин был задержан в декабре 2022 года по подозрению в 30 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Ранее, в августе того же года, Телегин ушёл в отставку по состоянию здоровья.

По версии следствия, в 2014-2018 годах Вячеслав Телегин содействовал незаконному заключению контрактов по программе «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» в интересах ООО «Экострой ЛК». Ущерб от этих действий превысил 72 млн руб. Также, по данным правоохранителей, со счетов компании «Экострой ЛК» была оплачена покупка автомобиля Toyota Land Cruiser 200, находившегося в личном пользовании подсудимого, за 4,9 млн руб.

Вячеслав Телегин был отправлен под домашний арест. Прокуратура пыталась обжаловать эту меру пресечения.