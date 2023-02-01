Суд вынес приговор бывшему главе Блюдчанского сельсовета в Новосибирской области

Бывший глава Блюдчанского сельского совета Чановского района Николай Мищенко приговорен к условному сроку. Причиной стала оплата фактически невыполненных работ.

Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Блюдчанского сельского совета Чановского района Новосибирской области Николая Мищенко. Он обвинен в превышении должностных полномочий при приемке работ по проектированию реконструкции водопроводных сетей.

По версии следствия, Николай Мищенко в 2019 году подписал акты приемки по договорам, заключенным с одним из обществ с ограниченной ответственностью, за якобы выполненные работы, которые на самом деле выполнены не были. По его распоряжению администрация сельсовета перечислила 1,5 млн рублей за невыполненные работы.

Николай Мищенко приговорен к 2 годам условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий также сроком на 2 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее главой сельсовета был Владимир Васин, который проработал на этой должности с 1990 по 2019 годы.

Напомним, что на руководителя ООО «Стройдорсервис» заведено уголовное дело. Компания высадила сосны вместо елей на территории Венгеровского района Новосибирской области, за что получила 6,3 млн рублей из консолидированного бюджета.