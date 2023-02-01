Вышедшие на охоту эвакуаторы заблокировали проезд на дорогах в Новосибирске

В Новосибирске эвакуаторы создали проблему с проездом во дворах, хотя именно для её решения они и существуют. О заблокированных подъездных дорогах к офисным и жилым зданиям горожане пожаловались «Континенту Сибирь».

Едва улицы в Новосибирске более-менее очистили после обильных снегопадов, на охоту за недобросовестными парковщиками вышли эвакуаторы. И всё бы ничего, но они буквально заблокировали дороги на подъезде к зданиям, хотя, казалось бы, должны решать эту проблему.

По словам возмущённых горожан, «благодаря» работе эвакуаторов заблокированным оказался, в частности, проезд к ряду офисных зданий в центре города на улице Орджоникидзе.

Как сообщили в службе транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, а также в городском Центре по организации дорожного движения в ответ на просьбу «Континента Сибирь» прокомментировать ситуацию, работа эвакуаторов находится вне зоны их ответственности.

В управлении ГИБДД по Новосибирску в ответ на запрос «Континента Сибирь» сообщили: согласно действующим правилам дорожного движения, транспортные средства, которые занимаются погрузкой и перемещением автомобилей, могут отступать от требований ряда дорожных знаков и дорожной разметки, если у них включены проблесковые маяки жёлтого или оранжевого цвета. Как поступать автолюбителю в ситуации, когда на его пути остановился эвакуатор, в ведомстве не рассказали.

Напомним, что на днях дорожные службы Новосибирска перевели на круглосуточный режим работы для очистки города от снега. При этом, как было отмечено на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, в ближайшее время основной объём уборочной техники планируется сосредоточить на дорогах регионального и федерального значения, а не в областном центре.