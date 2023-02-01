Новосибирскую филармонию возглавила музыковед из Карелии

Новым директором Новосибирском государственной филармонии назначена бывший руководитель аналогичного концертного учреждения в Карелии Ирина Устинова. Её официально представили коллективу.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу филармонии нового руководителя 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба областного министерства культуры, Ирина Устинова возглавила учреждение по результатам конкурса – она показала лучший результат по итогам тестирования и собеседования, а также представила концепцию развития Новосибирской филармонии.

Задачами нового директора станут в том числе сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как крупнейшего культурного учреждения страны.

До своего назначения директором Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова в течение 12 лет возглавляла Карельскую государственную филармонию. Она окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «музыковедение» и Международный институт экономики и права по специальности «менеджмент организации».

В сфере культуры Ирина Устинова работает более 25 лет, она также входит в состав правления Союза концертных организаций России.

Напомним, что накануне на должность директора новосибирского театра «Старый дом» была назначена Татьяна Ильина. На этом посту она заменила Антониду Гореявчеву, возглавившую «Красный факел» после ухода экс-директора театра Александра Кулябина в конце прошлого года.