Ликвидировать зависимость России от импортного программного обеспечения поможет Новосибирский госуниверситет (НГУ). Новые молодежные лаборатории вуза планируют представить первые результаты своей работы в этом направлении уже летом 2023 года.

Напомним, что в конце 2022 года в Новосибирском университете было принято решение об открытии двух новых молодежных лабораторий на базе научно-образовательного центра «Газпромнефть-НГУ». К настоящему времени коллектив лабораторий сформирован, а также определены приоритетные направления работы, к которым прежде всего относится – разработка программного обеспечения (ПО) для ключевых отраслей российской экономики. Накануне Дня российской науки в НГУ подробнее рассказали о том, чем будут заниматься сотрудники этих лабораторий.

Как известно, программное обеспечение является одним из тех направлений, где импортозависимость России приобрела особенно яркие черты. Более двух третей производственных процессов в нефтегазодобывающей отрасли до сих пор обеспечивает импортный «софт». И уход многих западных компаний с российского рынка неизбежно сказался на его поддержке и лицензировании. Заменить их продукт отечественным – непростая задача, над которой работает ряд команд разработчиков. В их числе — лаборатория программных систем оптимизации добычи углеводородов. «Думаю, полностью заменить иностранный софт на отечественные аналоги задача практически нерешаемая. Тем более, часто программный продукт создан под конкретное оборудование иностранного же производителя и замещать их можно только в комплекте. Но есть ПО, которое применяется повседневно, на него завязано до 80% работы предприятия и создать его отечественные аналоги вполне реально, хотя и на это уйдет несколько лет», — рассказал в ходе мероприятия 31 января руководитель лаборатории Дмитрий Тайлаков.

По его словам, задачей первого года работы его лаборатории станет анализ существующих средств моделирования систем разработки нефтяных и газовых месторождений и разработка средств их усовершенствования. И по итогам этой работы, в следующем году выйти на создание цельных программных продуктов для нужд российских компаний.

Схожую работу, но для энергетической отрасли будут выполнять сотрудники еще одного молодежного коллектива университета — лаборатории обработки и анализа сейсмических данных. Опираясь на исследования, проводимые в районах вулканической активности на Камчатке и Курильских островах, сотрудники лаборатории изучают процессы сейсмической активности, пополняя «копилку знаний» фундаментальной науки. А прикладным результатом станут отечественные аналоги ПО для сейсморазведки, обработки и анализа сейсмических данных (что тоже важно для добывающих компаний), а также – для проведения исследований и последующей эксплуатации геотермальных источников, что относится уже к области ресурсоберегающей энергетики. «Очевидно, что силами одной молодежной лаборатории мы не сможем сделать пакет программ, который сможет обслуживать полный цикл геофизических работ на крупном предприятии. Мы будем брать отдельные важные кластеры и решать задачи в рамках этих кластеров. Но создаваемый нами продукт позволит компании избегать ошибок или вынужденного простоя скважин, которые выливаются в многомиллионные убытки», – рассказала заведующая лабораторией Ирина Медведь. По ее словам, благодаря использованию имевшихся ранее у сотрудников лаборатории заделов, сроки этой работы удалось значительно сократить и первый программный продукт они готовы представить уже летом этого года.

Важной характеристикой разрабатываемых в обеих лабораториях продуктов станет то, что они сразу будут интегрированы в некую единую цифровую платформу, что облегчит их комплексное использование потенциальным промышленным партнером.

Напомним, что на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) будет создан Центр искусственного интеллекта. Об этом договорились представители минцифры Новосибирской области, Сибирского банка Сбербанка РФ и НГУ.