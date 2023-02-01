Прокуратура вновь обжаловала решение о компенсации судебных расходов новосибирскому экс-губернатору

Юлия Моисеева
 
Василий Юрченко
Василий Юрченко. Фото Михаила Перикова

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска обжаловала решение суда, постановившего выплатить бывшему губернатору региона Василию Юрченко компенсацию судебных издержек на сумму более семи миллионов рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре 1 февраля, соответствующее апелляционное представление рассмотрит Новосибирский областной суд.

Напомним, что 20 января Железнодорожный суд Новосибирска частично удовлетворил исковое заявление Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причинённого ему в процессе уголовного преследования. Экс-губернатору присудили выплату в размере более 7 млн руб.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) было возбуждено в отношении Василия Юрченко в 2014 году. Как полагало следствие, он незаконно перевёл земельный участок площадью 17,7 тыс. га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а в 2020 году Юрченко подал иск о возмещении судебных издержек.

В 2020 году суд постановил выплатить экс-губернатору 212 тыс. руб., а позже – 5,7 млн руб., но оба решения были оспорены. Летом 2021 года Юрченко по решению суда получил право на выплату 290 тыс. руб., однако обжаловал этот вердикт, запросив более значительную сумму.

В отношении экс-губернатора было заведено ещё одно уголовное дело о превышении полномочий. По нему в октябре 2017 года Василий Юрченко был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет. По данным следствия, Юрченко, будучи первым вице-губернатором Новосибирской области, отменил аукцион по приобретению земельного участка в центре Новосибирска и продал этот участок коммерческой организации по заниженной цене.

Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 годы, затем был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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