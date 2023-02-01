Прокуратура вновь обжаловала решение о компенсации судебных расходов новосибирскому экс-губернатору

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска обжаловала решение суда, постановившего выплатить бывшему губернатору региона Василию Юрченко компенсацию судебных издержек на сумму более семи миллионов рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре 1 февраля, соответствующее апелляционное представление рассмотрит Новосибирский областной суд.

Напомним, что 20 января Железнодорожный суд Новосибирска частично удовлетворил исковое заявление Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причинённого ему в процессе уголовного преследования. Экс-губернатору присудили выплату в размере более 7 млн руб.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) было возбуждено в отношении Василия Юрченко в 2014 году. Как полагало следствие, он незаконно перевёл земельный участок площадью 17,7 тыс. га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а в 2020 году Юрченко подал иск о возмещении судебных издержек.

В 2020 году суд постановил выплатить экс-губернатору 212 тыс. руб., а позже – 5,7 млн руб., но оба решения были оспорены. Летом 2021 года Юрченко по решению суда получил право на выплату 290 тыс. руб., однако обжаловал этот вердикт, запросив более значительную сумму.

В отношении экс-губернатора было заведено ещё одно уголовное дело о превышении полномочий. По нему в октябре 2017 года Василий Юрченко был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет. По данным следствия, Юрченко, будучи первым вице-губернатором Новосибирской области, отменил аукцион по приобретению земельного участка в центре Новосибирска и продал этот участок коммерческой организации по заниженной цене.

Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 годы, затем был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.