Назначен новый заместитель полпреда президента в СФО

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя полпреда в СФО Федора Дедуса. Ранее он работал в Вооруженных силах РФ и администрации президента РФ.
Заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назначен Федор Дедус. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин 30 января 2023 года.
В Сибирском окружном информационном центре уточнили, что Дедус будет курировать деятельность департамента правоохранительной деятельности, обороны и безопасности и департамента организационного и документационного обеспечения. Ранее за этот блок отвечал Александр Бутин, который уволился по собственному желанию.
Федор Флоренцевич Дедус родился 2 февраля 1973 года в г. Серпухове Московской области. В 1995 году окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, в 2018 – Университет ИТМО (Санкт-Петербург). Имеет учёную степень доктора технических наук.
С 1990 по 2019 годы проходил службу в Вооружённых силах РФ и Федеральной службе по оборонному заказу. С 2019 года работает в Администрации президента России. С декабря 2021 года был помощником полпреда президента РФ в СФО.
На ставку помощника полпреда президента в СФО Анатолия Серышева назначен Дмитрий Колозин.
Дмитрий Колозин родился 31 марта 1975 года в г. Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. Проходил службу в правоохранительных органах Калужской области и города Севастополя на различных оперативных и руководящих должностях. Имеет воинское звание генерал-майора полиции в отставке. С 2016 по 2018 годы являлся главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю, с 2018 по 2023 годы – главным федеральным инспектором по Республике Алтай.
Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с критикой новой стратегии развития СФО.