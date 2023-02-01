Назначен новый заместитель полпреда президента в СФО

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя полпреда в СФО Федора Дедуса. Ранее он работал в Вооруженных силах РФ и администрации президента РФ.

Заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назначен Федор Дедус. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин 30 января 2023 года.

В Сибирском окружном информационном центре уточнили, что Дедус будет курировать деятельность департамента правоохранительной деятельности, обороны и безопасности и департамента организационного и документационного обеспечения. Ранее за этот блок отвечал Александр Бутин, который уволился по собственному желанию.

Федор Флоренцевич Дедус родился 2 февраля 1973 года в г. Серпухове Московской области. В 1995 году окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, в 2018 – Университет ИТМО (Санкт-Петербург). Имеет учёную степень доктора технических наук.

С 1990 по 2019 годы проходил службу в Вооружённых силах РФ и Федеральной службе по оборонному заказу. С 2019 года работает в Администрации президента России. С декабря 2021 года был помощником полпреда президента РФ в СФО.