В России активно продолжается дискуссия по поводу электрокаров. Одни говорят об их неоспоримых преимуществах и уникальной возможности перейти на новый виток развития автомобилестроения, другие высказываются категорически против, считая тренд на электрокары «маркетинговым пузырем». За последние 2 года наша компания продала в Новосибирской области более полусотни электрокаров. В своей колонке я бы хотел рассказать о личном опыте эксплуатации таких автомобилей, а также о том, с чем мы, как дилер, столкнулись на практике.

50 электрокаров — это, конечно, не такая масштабная цифра, чтобы делать глобальные выводы. Однако если рассматривать весь текущий парк электромобилей в Новосибирской области, то это значительная доля от общего числа. А значит, можно подвести промежуточные итоги. Кроме того, к числу владельцев электрокаров я могу отнести и себя. Для меня важно совмещать теорию с практикой, поэтому когда мы только начали продажу таких автомобилей, я решил протестировать их на своем личном опыте в условиях каждодневных поездок. В качестве служебного автомобиля я уже давно использую электрокар, моя супруга также уже более двух лет передвигается на автомобиле с электроприводом. Поэтому с тонкостями эксплуатации этих машин в сибирских условиях мы познакомились. Свои выводы я сделал на основании личного опыта и из опыта общения с теми, кто купил у нас электрокары и приезжает к нам на сервис.

Если говорить про особенности обслуживания, то нет никаких оснований говорить о том, что электрокары менее надежны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. По нашему опыту из того, с чем могут столкнуться владельцы электрокаров – это нюансы, связанные с работой программного обеспечения. Электрокары – высокотехнологичный продукт, в котором переплетено много электронных систем. Мы сталкивались с единичными случаями отключения сенсорного табло. Но не представляет сложности его перезагрузить. Один раз мы поменяли блок управления мотором. Были нюансы, связанные с вентиляторами на кулерах, отвечающих за охлаждение. Из-за плохого качества чистки дорог в межсезонье вентиляторы могут быстро загрязняться. Но в этом также нет ничего внештатного. Если человек привык чистить зубы, то у него они с большей вероятностью будут здоровыми, чем у того, кто не уделяет этому внимания. Аналогично обстоит ситуация и с электрокарами. Это скорее вопросы гигиены. Но важно, что абсолютное большинство всех работ по электрокарам носит диагностический, а не механический характер. То есть речь сугубо о настройке софта, а не о работе с «железом».

Если говорить о батарее, как о главном компоненте электромобиля, то поводов для опасений я не вижу. И не только потому, что на нее дается 5-летняя гарантия. Как владельцы электрокаров, мы стремились соблюдать все рекомендации, которые давались производителем. С учетом этого фактора за 2 года производительность батареи у автомобиля жены упала лишь на 2%, но это цифра на уровне статистической погрешности. Вот если речь шла бы о 10-15%, то это был бы повод задуматься. Никаких неудобств с зарядкой электрокаров мы не испытываем. Автомобиль я заряжаю дома. Летом заряда хватает на 6-7 дней. Зимой приходится заряжать намного чаще в связи с прогревами, но это абсолютно предсказуемо. Для того, чтобы проверить работу батарей в максимально суровых сибирских условиях, я проводил различные эксперименты. Вначале дистрибьютор меня был этим очень недоволен, но потом, наоборот, заинтересовался и попросил поделиться результатами. Так вот: могу сказать, что электромобиль вполне достойно себя ведет при низких температурах. По инструкции его можно эксплуатировать до -32 градусов. При более низких температурах, как любую другую машину, его просто жалко выводить на дорогу, но тем не менее, и в этом случае автомобиль успешно справляется с такими условиями. В сибирские морозы моя жена продолжает на нем ездить, и он ее ни разу не подводил. Запас хода в условиях морозов уменьшается, но не из-за самой батареи, а из-за того, что много энергии тратится на обогрев салона. В среднем это может «съесть» 50-70 км пробега. Но могу сказать, что к сибирским погодным условиям электрокары вполне приспособлены. Я общаюсь с людьми, которые живут в жарких странах, например, ОАЭ, и вот с такой погодой батареи как раз справляются хуже. Аналогично обстоит ситуация с телефонами: когда вы держите смартфон под прямыми солнечными лучами, то батарея нагревается несоизмеримо телефону и быстрее изнашивается. Поэтому, по моим наблюдениям, электрокары более чувствительны к жаркой погоде, а не к холодной.

Учитывая, что изменение емкости батареи по мере эксплуатации автомобилей минимально, то если автомобиль находится в хорошем состоянии, то он практически не теряет в цене. И если не было бы потрясений с экономикой в 2022 году, то остаточная стоимость, думаю, не менялась бы и в текущих условиях. Люди, покупающие электрокары – это не фанатики и искатели приключений, а автовладельцы с большим опытом, которые прежде, чем купить автомобиль, внимательно изучили все факторы, в том числе остаточную стоимость. Если бы за пару лет она стремилась бы к нулю, то вряд ли бы кто-то сегодня стал покупать новые электрокары.

Безусловно, со временем будет набирать актуальность вопрос утилизации батарей. Но уже сейчас есть варианты их дальнейшего вторичного использования. Производитель мне показывал, что когда батарея выходит из строя, она еще в состоянии поработать на благо потребителя — в частности речь об аккумуляторной стойке, способной давать освещение. Кроме того, спрос рождает предложение. И если в мире значительно увеличится число электрокаров, то через какое-то время непременно естественным образом появятся технологии по утилизации батарей, которые позволят снизить остроту проблемы.

Противники электрокаров часто поднимают вопрос надежности аккумуляторов и их огнестойкости. Если диагностические системы электрокара показывают, что батарея находится в критическом состоянии, то безусловно добросовестный владелец должен отвезти такой автомобиль на сервис. В противном случае должны быть предприняты жесткие противопожарные условия с точки зрения стоянки автомобиля, которые подразумевают, что в случае возгорания огонь не перекинется на другие автомобили или объекты. Такие обстоятельства могут настораживать часть аудитории, но на сегодня я не вижу какой-либо пугающей статистики в этом отношении. Любой объект может загореться, не важно будь-то автомобиль или телефон. Но часто ли мы встречаемся со случаями самовозгорания смартфонов в Новосибирской области, несмотря на высочайший их уровень проникновения?

Точно также я могу опровергнуть миф о том, что в случае попадания в ДТП владельцы электрокаров сталкиваются с невозможностью восстановления автомобиля. Это не так, и единственные вопросы, по нашему опыту, сейчас могут возникать со сроками поставок отдельных компонентов и запчастей из-за санкций.

Фактором, ограничивающим распространение электрокаров, является неразвитость инфраструктуры. В Сибири она пока находится на зачаточном уровне. Несмотря на то, что зарядные станции открывают самые разные компании – от «Россетей» и «Новосибирскэнергосбыта» до частных сетевых игроков, их количество пока все равно не отвечает потребностям. Именно поэтому производители электрокаров и их дилеры в том числе своими силами способствуют решению этого вопроса. В частности мы построили около нашего дилерского центра Porsche зарядную станцию для электрокаров. Она существует уже больше года. Благодаря ей можно одновременно зарядить 5 автомобилей. Сами производители также понимают, что наличие зарядных станций – это одно из условий дальнейших продаж электрокаров. Российское представительство Porsche до 2022 года запрашивало у нас рекомендации по 3 локациям в Новосибирске, где мы считаем нужным поставить зарядные станции. В этом случае дистрибьютор был готов предоставить соответствующее оборудование бесплатно на 3 года. К сожалению, в 2022 году на фоне международных событий ситуация изменилась. Но в дальнейшем, думаю, инфраструктура будет развиваться.

Таким образом, вопреки тем аргументам, которые звучат против электрокаров, наш текущий опыт говорит об обратном. Я внимательно изучаю всю информацию, которая появляется по электрокарам, и в том числе критику от коллег по дилерской сети. Но я не согласен с профессиональной оценкой Петра Хомякова, отраженной в его колонке в «Континенте Сибирь». На мой взгляд, всех рассудит покупатель, который сделает выбор либо в пользу электрокара, либо в пользу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В мае 2021 года мы проводили мероприятие для клиентов, в ходе которого они могли пройти тест-драйв Porsche 911 и электрического Porsche Taycan. Поездка не оставила никого равнодушным, и по ее итогам все участники точно также разделились на два лагеря. Одни всячески выступали за «классическую» 911-ую, отмечая, что в Taycan им не хватает привычного шума мотора и эмоционального отклика. Другие, напротив, были восхищены электрокаром, отметив, что это будущее автомобилестроения, и после него садиться за руль обычного автомобиля с ДВС – это сделать шаг назад. Если говорить про мой личный выбор, то я тоже стал поклонником электрокаров. Мне нравится их технологичность, постоянный запас крутящего момента на любых оборотах, и меня не смущает отсутствие привычного шума мотора.

Конечно, электрокар электрокару рознь, и нельзя оценивать весь рынок лишь по одной модели. Я не испытывал Evolute или Skywell, поэтому ничего не могу сказать про эти автомобили. Думаю, что многое зависит от компонентной базы. Понятно, что чем доступнее автомобиль для конечного покупателя, тем ниже должна быть его себестоимость. Но общий тренд таков, что электрокары активно совершенствуются в технологическом плане, поэтому будут появляться все более массовые модели, которые технологически не будут уступать более дорогим. Аккумуляторы будут становиться более долговечными, уменьшаться по объему и увеличиваться по емкости. Уже сейчас китайские автопроизводители заявляют мощность аккумуляторов до 150 Кватт. Благодаря этому, электрокары смогут проходить 1000 км не в теории, а на практике. С учетом расстояний между российскими городами это еще более актуально.

Таким образом, из любимой игрушки для обеспеченных людей электрокары в перспективе превратятся в автомобили для повседневного использования. Когда в мире появились первые сотовые телефоны, то они тоже поначалу были доступны узкому кругу лиц, при этом были громоздкими и дорогостоящими. Теперь же смартфоны доступны для всех, они просты и удобны, а порог входа на этот рынок очень низкий. То же самое ждет нас и с электрокарами. Они будут использоваться повсеместно. Не так давно я был в командировке в Беларуси – в этой стране уже сейчас электрокары используются в качестве такси. Я больше чем уверен, что пройдет 5-7 лет, и мы будем ездить в России на китайских электрокарах, принимая их как должное. Да, сейчас многие в это пока не верят. Но когда-то меня убеждали, что и Kia никогда не заменит автомобили японских брендов, однако мы видим, что это произошло.

В экономическом плане электрокары, на мой взгляд, сейчас выгоднее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Их эксплуатация обходится дешевле – одна зарядка обходится в среднем в 400 рублей против 4500 рублей у автомобилей с ДВС. При этом, не могу сказать, что на этом фоне у электрокаров появляются какие-то другие значимые категории затрат, способные «перекрыть» эту экономию в денежном отношении.

Таким образом, я считаю, что за электрокарами будущее — и в мире, и в России. В этом вопросе мне близка точка зрения Ивана Беланова, которой он поделился в своей авторской колонке. Если бы электрокары распространялись бы в мире только за счет усилий самих стран и формируемого производителями тренда, то этот рынок не развивался бы такими высокими темпами. Какие угодно по размеру субсидии не заставили бы покупателя сделать выбор в пользу автомобиля, который бы не отвечал его требованиям, и не был бы удобен в каждодневной эксплуатации. Поэтому именно объективные преимущества электрокаров и позволили рынку прирастать такими темпами.

Нашей стране грех не воспользоваться теми перспективами, которые перед ней открываются в условиях глобальной электрификации. Если серьезно за это взяться, то мы могли бы наверстать отставание, которое десятилетиями складывалось по автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. У нас есть хорошая научная и технологическая база по электрокарам. Есть необходимые ресурсы для батарей, в частности редкоземельные металлы, а также алюминиевые сплавы. В новосибирском Академгородке есть серьезные наработки с точки зрения использования графена, который способен обеспечить электрокарам больший запас хода. Выросла целая когорта промышленных дизайнеров, которая сможет облечь автомобили в хорошую, современную «упаковку» и сделать продукт привлекательным для конечного клиента. Основные проблемы кроются в инфраструктуре. Понятно, что чем больше будет электрокаров, тем более актуальными они будут. Но, на мой взгляд, эти проблемы решаемы. В России широкий охват электрическими сетями, поэтому технические возможности для быстрого разворачивания инфраструктуры есть, нужна лишь политическая воля. Да, в России большие запасы нефти и газа, но думаю, страна найдет, кому их продавать. Способы утилизации батарей будут найдены, а воздух в крупных городах станет чище. До уровня загрязнения мегаполисов Китая нам еще далеко, и тем не менее у нас до сих пор на дорогах встречаются автомобили, многие из которых не соответствуют даже стандартам «Евро-2».

Китай сейчас находится впереди всей планеты с точки зрения наработок по электрокарам. При этом, страна использует текущий накопленный во всем мире технологический опыт. На уровне государства предоставляются субсидии частным лицам, отлажен компенсационный механизм. Поэтому пример Китая, думаю, мог бы использоваться и Россией. При наличии подобных инструментов автовладельцам было бы еще выгоднее делать свой выбор в пользу электрокаров.

ГК «Альт-Парк» – официальный дилер Porsche, Kia, Skoda, Geely, Omoda в Новосибирске

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