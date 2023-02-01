По итогам января 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Как стало известно «Континенту Сибирь», ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» проектируют 60-этажный небоскрёб, который планируют построить в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская».
2В Кузбассе планируют вложить 8 млрд рублей в строительство микрорайона рядом с горнолыжным комплексом «Шерегеш»
Рядом с горнолыжном комплексом «Шерегеш» в Кемеровской области построят новый микрорайон «Шория-Град». Общая сумма инвестиций составит порядка 8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«С каждым годом во всем мире все сильнее слышны призывы пересадить всех автовладельцев на электрокары. Не отстает в этом вопросе и Россия, где в этом году на фоне сложившейся ситуации на авторынке «электрическая повестка» также вышла на новый виток обсуждений. Однако говоря о неминуемой «электрореволюции» ее сторонники умалчивают о множестве важнейших факторов, которые сводят на «нет» все аргументы в пользу таких автомобилей…» Авторская колонка совладельца крупного восточносибирского дилера «Первая Автоколонна» Петра Хомякова.
Депутат Госдумы от КПРФ, представляющий Омскую и Тюменскую области и входящий в комитет по обороне в российском парламенте, генерал Виктор Соболев раскритиковал бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина за резкие высказывания в адрес российского военного руководства.
В Новосибирскую область в 2023 году направят порядка 700 миллионов рублей на ремонт, строительство и реконструкцию 9 мостов. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог.