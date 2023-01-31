Семье погибшего в спецоперации бердчанина передали Орден Мужества

Участник военной спецоперации, сержант гвардии из Новосибирской области Михаил Калмыков удостоен Ордена Мужества посмертно. Награду передали родным военнослужащего в администрации Бердска 31 января.

Орден Мужества приняла жена Михаила Калмыкова Ксения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сержант гвардии Михаил Калмыков в рамках прохождения военной службы по контракту участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Орденом Мужества награждаются граждане Российской Федерации, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. Награда также присуждается за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Напомним, что губернатор Новосибирской области разъяснил, какие меры поддержки предоставляются в регионе семьям участников СВО.