Студентов новосибирского вуза возвращают с «дистанта», объявленного из-за кори

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) вернётся к очному формату обучения с 1 февраля. В начале недели студентов вуза отправили на «дистант» из-за угрозы распространения кори.

Как сообщили в пресс-службе НГУЭУ во вторник, признаки заболевания обнаружили у одного из учащихся, однако в итоге диагноз не подтвердился.

«С 1 февраля вуз будет работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе университета также сообщили, что вуз компенсирует своим работникам стоимость анализов крови на антитела к кори, которые были сданы в январе.

Напомним, что в дистанционном формате НГУЭУ работал 30 и 31 января, соответствующее решение руководство вуза объяснило неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью. Ранее признаки болезни выявляли также у студента НГУ, однако там учащихся не пришлось отправлять на «удалёнку».

Как сообщали представители территориального Роспотребнадзора в понедельник, весной в регионе начнётся подчищающая вакцинация от кори. По состоянию на 23 января в Новосибирской области заболевание диагностировано у 65 человек, в их числе 30 детей. В контакте с ними находились 17 тыс. человек.

Следственные органы проверяют миграционные службы Новосибирской области — предполагается, что заболевание завезено в регион из Средней Азии. Надзорные мероприятия взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.