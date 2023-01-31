Ученые из новосибирского Академгородка и Германии продолжают совместную работу в области лазерных технологий

Александр Киселев
 
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Фото Михаила Перикова

Новосибирские ученые совместно с немецкими коллегами продолжают работу в области создания волоконных лазеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории технологий фотоники и машинного обучения для сенсорных систем Новосибирского государственного университета Анастасию Беднякову.

«У нас есть коллаборация, сотрудничество с Институтом фотонных технологий Лейбница в Германии, мы вместе исследуем новую схему волоконного лазера, который генерирует излучение в области 2 микрон», — рассказала Анастасия Беднякова.

При помощи такого лазера можно устанавливать степень загрязненности воздуха, концентрации газа в производственных помещениях, метана в шахтах и аммиака на сельскохозяйственном производстве.

«Продолжается сотрудничество несмотря ни на что, потому что во многом оно основано на дружеских, уже многолетних связях, и в принципе, никто не запрещал нам вместе работать»,- добавила Беднякова.

Напомним, что новосибирские ученые Института катализа СО РАН разработали универсальный метод синтеза высокоактивных структурированных катализаторов на металлической основе.

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