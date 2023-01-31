Депутат красноярского горсовета лишился мандата из-за владения иностранными акциями

Совет депутатов Красноярска досрочно прекратил полномочия зампредседателя комиссии по экологии Сергея Шахматова. Как выяснили правоохранители, народный избранник в обход законодательства приобрёл акции иностранных компаний.

Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Шахматова приняли на сессии 31 января, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Ранее надзорное ведомство внесло председателю горсовета представление, согласно которому он должен был поставить перед коллегами соответствующий вопрос.

Общая стоимость акций, которые незаконно приобрёл депутат, составила более 196 млн руб.

«В 2021 году должностным лицом вопреки требованиям законодательства приобретены акции более чем 20 зарубежных иностранных компаний. К примеру, только акций зарубежного банка приобретено в количестве 12,6 тысяч штук», — рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что речь идёт о федеральном законе «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распложенных за пределами территории Российской Федерации». К одной из таких категорий относятся депутаты представительных органов городских округов.

Как написал Сергей Шахматов в своём Telegram-канале, в связи со сложившейся ситуацией он подавал заявление о добровольном уходе из состава горсовета, однако оно не было принято.

Сергей Шахматов был заместителем председателя комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни. Он избран в представительный орган в 2018 году от партии «Зелёные».

Напомним, что в декабре 2022 года обсуждался вопрос о лишении полномочий депутата новосибирского горсовета Георгия Андреева, который женился на своей помощнице.