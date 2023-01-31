Губернатор Новосибирской области рассказал о мерах поддержки семей участников спецоперации

Власти Новосибирской области продолжают оказывать поддержку родным военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Как подчеркнул глава региона Андрей Травников в ходе «прямой линии» 31 января, каждой семье уделяется отдельное внимание.

По словам губернатора, родным бойцов оказываются самые разные меры поддержки – от решения хозяйственных вопросов до решения вопросов в сферах здравоохранения и образования.

«Мы работаем с каждой семьёй: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи, если необходимо», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе «прямой линии» во вторник.

В числе наиболее востребованных мер – 50%-ная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, а также полная компенсация родительской платы за детский сад. При этом виды помощи, необходимые конкретной семье, определяются в индивидуальном порядке – в каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация родных участников спецоперации.

Отдельный блок социальной поддержки направлен на реабилитацию бойцов, вернувшихся с СВО в отпуск или по завершению выполнения поставленных задач. В него входит в том числе медицинская помощь раненым.

Губернатор подчеркнул, что речь идёт о поддержке не только местных жителей, но и семей, которые приехали в Новосибирскую область и проживают на территории региона.

«Они зачастую не дают о себе знать из разных соображений, в том числе и безопасности. Нам важно их найти и, если вдруг у них возникают вопросы, отреагировать», — сказал Андрей Травников.

В помощи семьям военнослужащих также участвуют депутаты муниципальных образований региона и общественные организации, среди них – Общероссийский народный фронт и Комитет семей воинов Отечества.

По вопросам поддержки родные бойцов могут обращаться на горячую линию министерства труда и социального развития Новосибирской области по номеру 8-800-100-00-82, а также в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества по телефону 8-800-60-20-18.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области встретили группу вернувшихся с СВО спецназовцев.