Губернатор Новосибирской области рассказал о мерах поддержки семей участников спецоперации

Юлия Моисеева
 
Андрей Травников
Андрей Травников. Фото из архива "КС"

Власти Новосибирской области продолжают оказывать поддержку родным военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Как подчеркнул глава региона Андрей Травников в ходе «прямой линии» 31 января, каждой семье уделяется отдельное внимание.

По словам губернатора, родным бойцов оказываются самые разные меры поддержки – от решения хозяйственных вопросов до решения вопросов в сферах здравоохранения и образования.

«Мы работаем с каждой семьёй: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи, если необходимо», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе «прямой линии» во вторник.

В числе наиболее востребованных мер – 50%-ная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечение питанием школьников, а также полная компенсация родительской платы за детский сад. При этом виды помощи, необходимые конкретной семье, определяются в индивидуальном порядке – в каждом муниципалитете проведена социальная паспортизация родных участников спецоперации.

Отдельный блок социальной поддержки направлен на реабилитацию бойцов, вернувшихся с СВО в отпуск или по завершению выполнения поставленных задач. В него входит в том числе медицинская помощь раненым.

Губернатор подчеркнул, что речь идёт о поддержке не только местных жителей, но и семей, которые приехали в Новосибирскую область и проживают на территории региона.

«Они зачастую не дают о себе знать из разных соображений, в том числе и безопасности. Нам важно их найти и, если вдруг у них возникают вопросы, отреагировать», — сказал Андрей Травников.

В помощи семьям военнослужащих также участвуют депутаты муниципальных образований региона и общественные организации, среди них – Общероссийский народный фронт и Комитет семей воинов Отечества.

По вопросам поддержки родные бойцов могут обращаться на горячую линию министерства труда и социального развития Новосибирской области по номеру 8-800-100-00-82, а также в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества по телефону 8-800-60-20-18.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области встретили группу вернувшихся с СВО спецназовцев.

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