Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter

Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии рейтинга HeadHunter, самого масштабного в стране по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2022 году в нем участвовало две тысячи компаний.

За лучших работодателей свои голоса отдало 78,4 тысяч соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тысяч человек.

Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40%), внутренней оценки eNPS (40%) и HR-анкетирования (20%). Сбер набрал 125,7 балла — это лучший результат среди крупнейших компаний страны.

«Сбер — огромный организм, он оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. Сам Сбер тоже состоит из людей, — комментирует старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина. — У нас большой коллектив. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своем месте. Требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно. Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда Сбера».

Также в пятерку лидеров рейтинга также вошли дочерние предприятия Сбера —СберМаркетинг занял третье место в категории средних компаний, а Rambler&Co — пятое место среди крупных компаний.