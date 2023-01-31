Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter

Федор Туров
 
Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter
Фото Сбера

Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии рейтинга HeadHunter, самого масштабного в стране по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2022 году в нем участвовало две тысячи компаний.

За лучших работодателей свои голоса отдало 78,4 тысяч соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тысяч человек.

Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40%), внутренней оценки eNPS (40%) и HR-анкетирования (20%). Сбер набрал 125,7 балла — это лучший результат среди крупнейших компаний страны.

«Сбер — огромный организм, он оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. Сам Сбер тоже состоит из людей, — комментирует старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина. — У нас большой коллектив. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своем месте. Требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно. Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда Сбера».

Также в пятерку лидеров рейтинга также вошли дочерние предприятия Сбера —СберМаркетинг занял третье место в категории средних компаний, а Rambler&Co — пятое место среди крупных компаний.

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