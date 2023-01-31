На место заменившей Кулябина экс-главы новосибирского «Старого дома» назначен новый руководитель

Новым директором новосибирского театра «Старый дом» стала бывший начальник отдела развития городского музыкального театра Татьяна Ильина. Она назначена на место Антониды Гореявчевой, возглавившей «Красный факел» после увольнения Александра Кулябина.

Нового директора коллективу театра представил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков 31 января.

Как сообщает пресс-служба «Старого дома», до своего назначения директором Татьяна Ильина на протяжении 16 лет возглавляла отдел развития Новосибирского музыкального театра.

Татьяна Ильина окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской государственной консерватории в 1997 году, в 2002 году защитила диссертацию и получила звание кандидата искусствоведения. В 2006 году отучилась на кафедре управления московской Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

В начале своей карьеры Татьяна Ильина работала в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской государственной филармонии. Является членом Союза театральных деятелей РФ, выступала экспертом всероссийского фестиваля «Золотая маска».

Новый директор «Старого дома» также является соорганизатором ряда региональных проектов в области культуры, в их числе – Фестиваль новых музыкальных театров «Другие берега», который проводится на базе Новосибирского музыкального театра. Обладатель городских и региональных наград, а также Почётного знака «Отличник качества» программы «Сто лучших товаров России» — он присуждается за высокие достижения в профессиональной сфере.

Напомним, что ранее руководившая театром «Старый дом» Антонида Гореявчева в конце 2022 года возглавила «Красный факел», который тогда же покинул его экс-директор Александр Кулябин. Последний сейчас находится под следствием.