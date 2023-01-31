Андрей Травников о губернаторских выборах в Новосибирской области: «Решение принято»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что решение по поводу выдвижения на второй губернаторский срок уже принято им и президентом РФ Владимиром Путиным.

31 января в прямом эфире на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос по поводу выдвижения на второй губернаторской срок.

«Я уже свою позицию высказывал. Есть определенное решение, мое решение и решение президента, но раньше времени я его озвучивать не буду, потому что есть другие задачи. Это хозяйственные и социальные задачи, социально-экономического развития, помощи нашим военнослужащим. Поэтому зачем я буду сейчас отвлекаться на какие-то политические баталии, а если кого-то из оппонентов беспокоит, то могу сказать, что пусть их надежда умрет последней», — сообщил Андрей Травников.

Напомним, что 16 января президент и губернатор обсудили социально-экономическое положение региона. «Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», — констатировал Владимир Путин. Что именно одобрил президент, и какие выводы можно сделать из его онлайн-встречи с Андреем Травниковым, «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

Стоит отметить, что 25 января пресс-конференцию по итогам 2022 года провел губернатор Омской области Александр Бурков. На вопрос о том, когда он объявит о своем решении по поводу участия в предстоящих выборах, глава региона отметил, что «есть определенная политическая традиция, поэтому сейчас еще не пришло время для комментариев по этой теме».