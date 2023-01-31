ГК «Расцветай» получит 26,5 млрд рублей на строительство ЖК «Эко-квартал на Кедровой» в Новосибирске

Банк ДОМ.РФ предоставит 26,5 млрд рублей на строительство ЖК «Эко-квартал на Кедровой» в Новосибирске. Застройщиком выступает «Антей» (ГК «Расцветай»). Проект предполагает школу и детские сады.

Банк ДОМ.РФ направил проектное финансирование в размере 45 млн рублей застройщику «Антей» (входит в ГК «Расцветай») на строительство первой очереди жилого комплекса «Эко-квартал на Кедровой» в Новосибирской области. Всего банк вложит 26,5 млрд рублей на строительство 10 очередей общей площадью 380 тыс. кв. м.

Работы по первой очереди завершатся в 4 квартале 2024 года, тогда как завершение всего проекта запланировано на 2032 год.

Проектом предусмотрены два детских сада и школа, на первых этажах комплекса разместят медицинские и детские образовательные учреждения, студии красоты, пекарни и зоны ритейла.

«Совокупный лимит сделок Банка ДОМ.РФ с застройщиком достиг 39 млрд рублей. Новый договор предусматривает в том числе предоставление средств на покупку в Новосибирской области земельного участка, реализуемого по итогам проведения аукциона ДОМ.РФ. Сейчас мы профинансировали строительство первой очереди почти на 30 тыс. кв. м в этом масштабном проекте, это позволит улучшить жилищные условия 350 семей», — отметил управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов. Его слова приводит пресс-служба ДОМ.РФ.

В ГК «Расцветай» уточнили, что это уже десятый проект в партнерстве с банком. По пяти из них кредитные линии уже закрыты, на сегодня банк раскрывает счета эскроу по еще одному.

Напомним, что ГК «Расцветай» за 2022 год вывела на новосибирский рынок восемь новых проектов: «Расцветай на Авиастроителей», квартал «На Кедровой», комплекс апартаментов TIME PARK в центре Новосибирска, «Расцветай на Зорге» и «Цветной Бульвар» в Кировском районе, «Акация на Игарской» и «Расцветай на Игарской» в Калининском и квартал «Сосновый бор» на берегу Оби в поселке Кудряшовский.