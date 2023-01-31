31 января начинается голосование экспертного жюри всероссийского конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023 по версии Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). На данный момент определены все финалисты престижного конкурса и среди них шесть новосибирских застройщиков. Информация об этом появилась на сайте организатора.

От Новосибирска из 18 номинантов финалистами стали: Richmond Residence (ГК Дом-Строй), Квартал с урбан-виллами на Никитина (Брусника), Расцветай на Красном (ГК Расцветай), Нормандия-Неман (ГК Стрижи), Радуга Сибири (ПСК Сибирь) и Наследие (ГК Корпорация ЁЛКА).

В главной номинации премии ТОП ЖК «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации» представлены 11 участников. Из представителей СФО в неё вошел только Иркутск с проектом ГК ГРАНДСТРОЙ.

Также определены финалисты по девяти федеральным номинациям, восьми окружным и 33 региональным. Всего по итогам двух этапов определено 490 финалистов от 360 застройщиков в 143 номинациях.

Победители конкурса ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023.

Ранее мы писали, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второй очереди оздоровительного центра «Мира Термы» в Калининском районе города.