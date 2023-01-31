В Новосибирской области судебный пристав взыскала с фермера 2,5 млн рублей задолженности

Александр Киселев
 
Прокурор
Фото ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирской области судебный пристав Доволенского района взыскала с местного фермера 2,5 млн рублей задолженности в пользу логистической компании. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

«Должник не хотел погашать просроченную задолженность по решению суда. Предприниматель обращался в суд за оспариванием действия судебного пристава, за отложением исполнительного производства. Но служители Фемиды не приняли во внимание доводы истца и оставили решение без изменений. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление на регистрационные действия в отношении имущества должника — 20 единиц техники, а также ограничила должника в праве выезда за пределы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Поскольку аграрий отказался погасить имеющуюся задолженность в указанные сроки, пристав постановила установить в отношении должника исполнительный сбор. В свою очередь мужчина выплатил только небольшую часть долга в размере 204 тысяч рублей.

После этого представитель закона получила информацию о том, что жалобы и ходатайства судом отклонены и направила поручение в банк для взыскания оставшегося долга в 2,5 млн рублей со счета.

Ранее мы писали, что больницы Новосибирской области задолжали подрядчикам порядка 24 млн рублей. Такая сумма задолженности сформировалась из 190 контрактов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  