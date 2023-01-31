В Новосибирской области судебный пристав Доволенского района взыскала с местного фермера 2,5 млн рублей задолженности в пользу логистической компании. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

«Должник не хотел погашать просроченную задолженность по решению суда. Предприниматель обращался в суд за оспариванием действия судебного пристава, за отложением исполнительного производства. Но служители Фемиды не приняли во внимание доводы истца и оставили решение без изменений. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление на регистрационные действия в отношении имущества должника — 20 единиц техники, а также ограничила должника в праве выезда за пределы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Поскольку аграрий отказался погасить имеющуюся задолженность в указанные сроки, пристав постановила установить в отношении должника исполнительный сбор. В свою очередь мужчина выплатил только небольшую часть долга в размере 204 тысяч рублей.

После этого представитель закона получила информацию о том, что жалобы и ходатайства судом отклонены и направила поручение в банк для взыскания оставшегося долга в 2,5 млн рублей со счета.

Ранее мы писали, что больницы Новосибирской области задолжали подрядчикам порядка 24 млн рублей. Такая сумма задолженности сформировалась из 190 контрактов.