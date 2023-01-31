Аннулированы торги на разработку проекта санитарно-защитной зоны пассажирского вагонного депо в Новосибирске

«Дочка» РЖД в Новосибирске нарушила антимонопольное законодательство, из-за чего аннулированы торги на разработку проекта санитарно-защитной зоны пассажирского вагонного депо в городе.

УФАС по Новосибирской области выявил, что АО «Федеральная пассажирская компания» (далее — АО «ФПК») нарушило порядок организации и проведения торгов. Аукцион проводился на право заключения договора на оказание услуг по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны пассажирского вагонного депо Новосибирска с проведением инструментальных замеров.

АО «ФПК» — дочерняя структура РЖД, ей принадлежит большинство пассажирских перевозок в поездах дальнего следования. Главный офис находится в Москве.

АО «ФПК» использовало порядок оценки ценового предложения участника закупки, допускающего его уменьшение только для тех, кто является плательщиком НДС. По мнению УФАС, это создает преимущества для тех, кто платит НДС.

«Врио заместителя руководителя-начальник отдела гособоронзаказа Сергей Иванов подчеркнул, что заказчик не имеет правовых оснований производить какие-либо вычеты из ценовых предложений, применять иные особенности оценки и сопоставления заявок в отношении разных категорий налогоплательщиков», — говорится в сообщении ведомства.

В УФАС уточнили, что выполнить предписание АО «ФПК» обязано до 20 февраля.

Напомним, что ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проект по строительству ЖК на месте Универсама в Новосибирске.