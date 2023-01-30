Суд признал незаконным изъятие самокатов Whoosh в Новосибирске

Изъятие самокатов Whoosh сотрудниками новосибирского ГИБДД признано незаконным. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными действия УМВД России по Новосибирску, совершенные с 1 июня 2022 года по 24 июля 2022 года в связи с задержанием принадлежащих ООО «ВУШ» шеринговых электрических самокатов.

Летом 2022 года ГИБДД города Новосибирска осуществило рейды по выявлению пользователей, управляющих электросамокатами без водительского удостоверения. Также штрафам подверглись пользователи Whoosh, передвигающиеся на самокатах сервиса, мощностью менее 250 Вт, на управление которыми не требуются права.

В рамках рейда сотрудники ГИБДД изъяли самокаты в качестве меры пресечения по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, возбужденным в отношении пользователей сервиса Whoosh.

Поскольку Whoosh не является участником дел об административных правонарушениях (управление самокатом без водительского удостоверения) и не имеет юридической возможности обжалования, сервис подал самостоятельный иск о признании незаконным задержания электросамокатов. Арбитражный суд встал на сторону компании, однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Сервис Whoosh приветствует решение суда. Мы надеемся, что оно будет способствовать дальнейшему позитивному развитию кикшеринга в Новосибирске в рамках правового поля. Кикшеринг очевидно удобен для города, за относительно короткий срок он стал новым видом транспорта в Новосибирске и имеет большой потенциал для продолжения роста. В новом сезоне в силу вступят поправки в правила дорожного движения, которые должны способствовать дальнейшему сокращению количества спорных инцидентов с участием электросамокатов», — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что ранее компания Whoosh в своем обращении в СМИ назвала действия мэрии Новосибирска по эвакуации самокатов из-за несанкционированной парковки «попыткой набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет». В январе 2023 года стало известно, что суд запретил парковать электросамокаты на муниципальной земле в Новосибирске без специального разрешения.