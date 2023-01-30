Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался планами застройки напротив новосибирского кинотеатра «Победа»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с застройкой территории возле новосибирского кинотеатра «Победа». Поводом для проверки стало обращение активистов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения граждан обратил внимание на планируемое местной администрацией строительство высотных многоквартирных домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа» в Новосибирске.

Активисты обратились к Бастрыкину через аккаунт информационного центра, всего под обращением было собрано более 1400 подписей горожан, выступающих за сохранение исторически сформировавшейся территории у указанного объекта и создание в этом месте площади Победы, а также более 400 подписей жителей расположенных поблизости домов против изменения статуса этой зоны малоэтажной застройки и строительства там высотных зданий.

По информации СК России, обращения граждан в местные органы самоуправления результата не дали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены под контроль в центральном аппарате.

Напомним, что ранее в январе 2022 года стало известно, что собственник Универсама планирует построить на его месте жилой комплекс, который как раз расположится напротив кинотеатра. Комплекс предполагает строительство 4 домов. При этом одна из жительниц Новосибирска в ноябре 2022 года пожаловалась прокурору Новосибирской области Александру Бучману на строительство многоэтажек. 30 января 2023 года компания, разрабатывающая проект ЖК, представила проект реновации площадки возле Универсама и кинотеатра.