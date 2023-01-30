На руководителя ООО «Стройдорсервис» заведено уголовное дело при благоустройстве одного из районов Новосибирской области

Заведено дело на руководителя ООО «Стройдорсервис» за мошенничество при исполнении муниципального контракта в Венгеровском районе Новосибирской области.

30 января на руководителя ООО «Стройдорсервис» заведено уголовное дело за мошенничество при исполнении муниципального контракта. Компания в 2020 году заключила контракт с администрацией Тартасского сельсовета Венгеровского района на 6,3 млн рублей. Подрядчик должен был благоустроить общественный центр в с. Заречье Венгеровского района Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«В ходе исполнения контракта в 2021 году организацией-подрядчиком заменены предусмотренные проектом озеленения ели сибирские высотой 3 м в количестве 94 шт. на саженцы сосны высотой не более 1 м, после чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию Тартасского сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов, якобы, надлежащего качества», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ha основании представленных подложных документов администрация сельсовета перечислила 6,3 млн рублей за выполненные работы, однако прокуратура выяснила, что из них только 600 тысяч рублей выплачены за фактически невыполненные подрядчиком работы по благоустройству.

Напомним, что ранее представлен проект по благоустройству территории возле новосибирского Универсама.