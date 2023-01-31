В Красноярске появился третий официальный дилер китайской автомобильной марки FAW

Как стало известно «Континенту Сибирь», ГК «СИАЛАВТО», официально представляющая в Красноярске Renault и Kia, стала дилером китайского автомобильного бренда FAW. Ранее портфель брендов компании также пополнил отечественный «Москвич».

Информацию подтвердили в самой группе компаний. «Технический запуск FAW запланирован на февраль 2023 года, в это же время ожидаем поставки первых автомобилей», – пояснила «Континенту Сибирь» руководитель отдела маркетинга ГК «СИАЛАВТО» Кристина Максимова.

Напомним, что действующими официальными дилерами марки являются «FAW Центр Центральный» и «FAW Центр Красноярск» (ГК «Кама»). Таким образом, «СИАЛАВТО» станет третьим дилером марки в городе. Располагаться автосалон будет на ул. Пограничников на площадке, которую ранее занимал китайский бренд Changan.

Напомним, что кроме FAW и «Москвича» ГК «СИАЛАВТО» является официальным дилером Kia в Красноярске. Кроме того, у группы компаний было открыто 3 дилерских центра Renault – два в Красноярске и один в Абакане. После того, как французская марка в 2022 году объявила об уходе из России, в группе компаний начали рассматривать другие бренды с точки зрения дальнейшего развития. В Абакане еще в 2022 году был запущен салон китайской марки GEELY. В конце января 2023 года стало известно, что «СИАЛАВТО» будет официально представлять «Москвич» в Красноярске, а салон будет располагаться на ул. Пограничников на площадке бывшего салона Renault.



China First Automotive Group Corporation (сокращенно FAW), была образована 15 июля 1953 года. Штаб- квартира FAW базируется на Северо – Востоке в городе Чанчунь, там же расположены основные производственные мощности. Корпорация FAW представлена в 40 странах мира. В России представительство FAW, ООО «ФАВ-Восточная Европа», было открыто в 2007 году. Первоначально компания занималась реализацией коммерческого транспорта, однако уже в 2012 году стартовали продажи и легковых автомобилей. В 2017 году был заключен договор с заводом «Автотор», и налажена сборка кроссовера FAW Besturn X80. На сегодня модельный ряд FAW состоит из кроссоверов Besturn Х40 (от 1,602 млн руб) и Bestune Т77 (от 1,919 млн руб). По данным «Автостат Инфо», за 2022 год в Красноярском крае был зарегистрирован 21 новый автомобиль FAW (-59,6%).

Напомним, что ранее нижегородский дилер «АГАТ» принял решение заменить в Красноярске бренды Bentley и Porsche на Changan и TANK.

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