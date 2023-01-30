В Новосибирской области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости COVID-19 и 13% снижение числа случаев ОРВИ. Об этом сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона.

«За прошедшую неделю наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ как в целом по области, так и в городе Новосибирске, по области в целом 18 тыс. 842 случая, что меньше предшествующей недели практически на 13%. Грипп — за неделю 56 случаев, что меньше предшествующей недели практически в два раза»,- рассказал глава ведомства.

Самым распространенным по-прежнему является вирус гриппа H1N1, также отмечается рост числа заболеваний гриппом В. Согласно данным Минздрава по региону, за прошедшие сутки было зарегистрировано 50 случаев COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция — за прошедшую неделю отмечается незначительное снижение количества заболевших, всего 402 случая, это снижение по сравнению с предшествующей неделей практически на 3%, коэффициент распространения — 0,9»,- отметил Щербатов.

Также чиновник добавил, что в данный момент коечный фонд находится в норме. Вместе с этим продолжается вакцинация от COVID-19, курс прошло 1 млн 756 тыс. человек.

Напомним, что в Томской области в конце прошлого года перепрофилировали обратно медсанчасть, которая работала два года в качестве основного «ковидного» госпиталя областного центра.