На достроенный в Новосибирске ЛДС направят ещё 690 миллионов рублей

На завершение работ в новом ЛДС в Новосибирске из областного бюджета в текущем году направят ещё 690 миллионов рублей. Объект проходит последние этапы ввода.

О планах по дальнейшему финансированию объекта сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на оперативном совещании в правительстве региона 30 января.

«В ближайший месяц будет второй или третий этап ввода. На арену в 2023 году предусмотрено 690 миллионов рублей из областного бюджета», — сообщил министр на оперативном совещании в понедельник.

Напомним, что новый ЛДС в Новосибирске уже получил акт для приёмки и дальнейшего ввода в эксплуатацию, а также поставлен на кадастровый учёт. Как сообщали в конце 2022 года власти города и региона, основные работы на объекте уже фактически закончены, однако требуется проведение ряда процедур для его ввода.

ЛДС начали возводить в 2019 году к Международному молодёжному чемпионату мира по хоккею, при этом сроки его ввода неоднократно сдвигались. За это время стоимость объекта выросла до 14,4 млрд руб.

Генподрядчик работ, ООО «Элинальфа», объяснял срыв сроков последствиями «ковидных» ограничений, неблагоприятными погодными условиями в 2021 году и длительным согласованием рабочей документации со стороны заказчика. При этом, как отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время своей рабочей поездки в Новосибирск, отставание от графика связано с ошибками в проектной документации и несоответствием некоторых работ проектным документам.

В конце прошлого года также стало известно о задержке запуска метро на новой станции «Спортивная» возле нового ЛДС. На сегодняшний день объект предполагается сдать до конца марта 2023 года. Ещё одна часть инфраструктуры ледовой арены – подъездные дороги – в ноябре 2022 года стали предметом громкого уголовного дела.